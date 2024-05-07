28歲抗癌勇士文頌男仍需接受11次電療　嗎啡份量愈來愈重仍難止痛

J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s Sarcoma），之後全面停工及積極接受治療，惟病情反覆，劇痛令他要跪住坐，而Koba日前公開籌募醫藥費，盼能減少痛楚。昨日（6日）Koba在一名男友人陪同下，現身新城廣播接受《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，戴上鴨舌帽及口罩的Koba撐住拐扙現身，他全程表現樂觀及笑容滿臉，以笑迎戰癌魔，堅強戰鬥力令人敬佩。



文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

文頌男由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）

Koba在節目中表示當得知自己患癌時沒有甚麼特別感覺，反而十分冷靜，「因為未反應得切，返到屋企沉殿咗幾日，先愈嚟愈擔心同焦慮，又要諗點樣同公司、家人、朋友點樣交待。」現年28歲的Koba於單親家庭成長，12歲時父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，又欠下很多債務，Koba透露自己的童年過得十分反叛，經常逃學及不歸家流連街上。「渾渾噩噩過咗一年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」

文頌男曾經是花美男相當陽光。（IG：@koba_mcn）

文頌男（Koba）在一名男友人陪同下撐住拐扙現身，接受《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問。

文頌男（Koba）在一名男友人陪同下撐住拐扙現身，接受《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問。

然而不幸地，Koba加盟無綫J2台擔任主持一年便發現有惡性腫瘤，但他堅持到行動不便才停工，「因為我真係好鍾意返工，唔想浪費每一次出鏡。」惟要面對龐大醫療費和生活支援，Koba日前在IG公開籌務醫藥費，「剩係覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴係照Ｘ光，因為公立醫院要等半年先有報告，去私家照要萬幾至二萬，仲要局部照，呢個係最大負擔，依家短期內要幾十萬先夠我維持幾個月嘅醫療費用。」譚玉瑛亦作出呼籲：「希望大家聽到之後，可以畀頌男多啲支持，令佢可以繼續做自己鍾意做嘅嘢。」

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

Koba完成5次做化療後卻未見好轉，他形容當時心情像跌入深淵，「做化療好辛苦，自己變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，冇以前咁好睇，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我仲近死亡近咗一步，成個情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見吓朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難。」

文頌男感激網民關心。（IG：@koba_mcn）

文頌男望網民給予空間。（IG：@koba_mcn）

開始治療至今近9個月，Koba現在正在做第17次電療，總共要做28次，「最辛苦係平躺做電療會好痛，第一次做電療時痛到呻吟，要用意志力忍住，做完副眼鏡濕晒，隻腳好似冇咗感覺，成個人震得好緊要，落床後跪喺出面十幾分先平復到。」現階段Koba要靠吃止痛藥和嗎啡止痛，但嗎啡的份量不但愈來愈多，而且並不能完全止痛，令他相當辛苦。不過Koba依然正能量滿滿，並答謝一直支持他的人，「感謝大眾可能唔認識我，但都好熱心傳訊息鼓勵同捐款，好多謝你哋。」麥皓兒亦借其新歌《感激您鼓舞》送給Koba，「人生會遇到低潮，只要保持正能量堅持下去，你並不孤單。」

Koba文頌男現在正在做第17次電療，總共要做28次

Koba文頌男指：「最辛苦係平躺做電療會好痛，第一次做電療時痛到呻吟，要用意志力忍住，做完副眼鏡濕晒。」