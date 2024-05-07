馮盈盈醫生舊愛驚現TVB節目　內外兼備Charm到爆網民慨嘆女方走寶

現年29歲的前港姐冠軍馮盈盈，最近在《逆天奇案2》中的演出獲讚，不少人讚她說話有進步，看得出在改掉懶音這方面下過苦工。雖然事業上開始重上軌道，但在感情方面馮盈盈依然原地踏步，不過她早前在訪問中也表示未來兩年會集中工作和學業，暫時不考慮愛情。

馮盈盈早前在訪問中也表示未來兩年會集中工作和學業，暫時不考慮愛情。（IG@crystalfyy）

馮盈盈美貌與智慧並重。（IG@crystalfyy）

馮盈盈在劇集《逆天奇案2》演出獲讚。

回覆單身的馮盈盈先後曾與何猷亨、鄭衍鋒、方力申、高鈞賢等傳過緋聞，但沒有承認過任何戀情。（IG@crystalfyy）

而數到馮盈盈最為人知的一段感情，莫過於是她參選港姐時大方公開的十優醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin），當時兩人非常恩愛，馮盈盈無論面對傳媒，還是上節目都「寶寶前、寶寶後」，大放閃光彈，私下又經常被影到糖黐豆般拍拖行街，情到濃時更曾當街咀嘴，羡煞旁人，之後他們仲合資買樓兼同居試婚，正當外界都覺得馮盈盈準備做「醫生太太」時，沒料只過了半年，她卻在社交平台驚爆分手消息，官宣「我倆再不是情侶」，4年情正式結束。當時也有指因為她與張頴康在《解決師》浴室咀戲過激成為分手導火線，但馮盈盈澄清跟工作沒太大關係。其後，回覆單身的馮盈盈曾先後與何猷亨、鄭衍鋒、方力申及高鈞賢等傳過緋聞，但沒有承認過任何戀情。

馮盈盈當年與Martin愛得甜蜜。（IG@crystalfyy）

馮盈盈與Martin拍拖4年，外界一早睇好佢地隨時拉埋天窗，估唔到最終分手收場。（資料圖片）

有指兩人同居時生活習慣出現分歧。（IG@crystalfyy）

也有指因為馮盈盈與張頴康在《解決師》浴室咀戲過激成為分手導火線，但馮盈盈澄清跟工作沒太大關係。（《解決師》劇照）

至於舊愛鍾文浩亦已成家立室，與曾投考TVB藝員訓練班的黃潁妍結婚升呢人夫。昨晚（6日），鍾文浩竟驚現幕前，他以「港大醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授」身分亮相無綫節目《早D知早D醫》，節目中，鍾文浩西裝骨骨，外表斯文靚仔，聲線又溫柔，詳細地解釋紅斑狼瘡症。

Martin與馮盈盈分手後，戀上曾投考TVB藝員訓練班的黃潁妍。（IG圖片）

二人婚照。（IG圖片）

不少網民都被他外表吸引，紛紛留言大讚：「靚仔！」、「佢嘅單眼皮好可愛」、「勁Charm」、「有明星相」、「一表人才」，甚至有人說：「fyy走寶」。以往馮盈盈參演《白色強人》時曾表示為掌握角色，向鍾文浩請教了許多有關知識，未知今次亮相節目，鍾文浩又有否請教舊愛呢？

Martin驚現無綫節目《早D知早D醫》。（《早D知早D醫》截圖）

網民讚靚仔好Charm！（《早D知早D醫》截圖）

一表人才。（《早D知早D醫》截圖）

親身示範。（《早D知早D醫》截圖）

網民指馮盈盈走寶。（《早D知早D醫》截圖）