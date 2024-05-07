天王舊愛全面復出拍廣告臉型大一圈　樣貌差異大仍被讚靚得自然

現年43歲的混血模特兒樂基兒 （Gaile）與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。她於2017年與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，婚後育有一子Hunter。樂基兒曾於社交網曬出與老公和兒子的溫馨家庭照，可是2023年3月突然傳出離婚的消息，她於同年9月出席活動接受訪問時，坦承自己已經回復單身，她表示：「分開原因...我覺得唔應該話邊個錯或係做過啲咩，有時唔喺埋一齊可能係時間嘅問題。」又指仍與前夫Ian保持友好關係，兩人會共同撫養囝囝。

樂基兒全面復出。(ig圖片)

回復單身的樂基兒亦重新投入工作，繼續發展自己的事業。久休復出的她依然深受各大品牌的歡迎，月前就拍了一個貴牌護膚品的廣告，她也有於社交網上分享。

樂基兒。（胡凱欣 攝)

樂基兒說到現在居於印尼，兒子亦在當地讀書。（胡凱欣 攝)

樂基兒最新造型照彷彿重返二十歲。（IG圖片）

Gaile樂基兒上載Staycation照，亦只得母子二人。（IG：@gaileofficial）

有網友指Gaile樂基兒與兒子Hunter遊主題樂園當日，Ian亦有同行，呢張相唔知係咪佢掌鏡呢？（IG：@gaileofficial）

樂基兒在該條廣告片中化了妝，一邊示範她的護膚步驟，一邊講解她的護膚心得，散發出自然優雅的氣質。有網民就把她這個廣告的照片放到社交網上分享，並大讚她說：「43歲也依然優雅嬌憨，是誰這麽可愛呀！#樂基兒」不少網民都有留言討論，亦認同樂基兒真是keep得好好，又謂「看膩了精修圖和整容臉，這種自然的照片放在網上真養眼。」不過也有網民的焦點落在她的臉型之上，大了一圈震撼視覺，指她：「發腮了」，意思是指她下半張臉逐漸變大變方，原本棱角分明的下顎線一去不復返。有網民甚至以為這是P圖，不敢相信。而樂基兒在廣告中的臉型亦與她自己社交網上分享的照片入面臉型不同。

有網民指樂基兒的臉發腮了。(小紅書)

樂基兒最新的護膚品廣告。(影片截圖)

樂基兒最新的護膚品廣告。(影片截圖)

樂基兒最新的護膚品廣告。(影片截圖)

樂基兒最新的護膚品廣告。(影片截圖)

樂基兒最新的護膚品廣告。(影片截圖)

樂基兒的面型和以前不同了。(影片截圖)

樂基兒的面型和以前不同了。(影片截圖)

樂基兒的面型和以前不同了。(影片截圖)

樂基兒的面型和以前不同了。(影片截圖)

樂基兒的小紅書頭像。(小紅書)

樂基兒出post對比自己的新舊照。(小紅書)

樂基兒出post對比自己的新舊照。(小紅書)

Gaile樂基兒性感現身港島高級私人會所。（IG：@gaileofficial）

Gaile曾是黎明老婆。(樂基兒ig)

Gaile一家三口最新合照，她老公樣貌意外成焦點。(樂基兒ig)

樂基兒ig

昨日是樂基兒的40歲生日，身材依然fit到爆！（Instagram：@gaileofficial）

樂基兒和黎明的4年婚姻因為生活上的理念和價值觀有分歧最後而分開。(gaileofficial@IG)

名模樂基兒都著得好出色。（視覺中國）