前TVB南拳王登台疑黑面被批耍大牌　曾被爆一腳踏兩船形象插水

現年59歲的郭政鴻在2015年離巢TVB後轉往內地發展，密密拍劇、登台及直播帶貨，短短幾年就已經儲夠錢，斥資過千萬買樓，成功上車做業主，可見收入豐厚。早前郭政鴻現身順德，在酒吧登台唱歌，有網民上載了當日的短片，片中所見，主辦方特別安排了車接送，現場有不少人迎接他，當他落車時，更有人即刻歡呼，排場十足！

郭政鴻近年主力在內地發展。（微博@郭政鴻）

仍有參演港劇。（劇照）

叠影狙擊。（微博@郭政鴻）

郭政鴻獲邀到順德一間酒吧登台。（影片截圖）

主辦方特別安排了車接送，現場有不少人迎接他。（影片截圖）

但郭政鴻從落車到行去背景板簽名的過程中都笑容欠奉。（影片截圖）

亦沒有揮手同大家打招呼。（影片截圖）

不過對於主辦方特別安排的迎接儀式，郭政鴻似乎未有在意，從落車到行去背景板簽名的過程中都笑容欠奉，亦沒有揮手同大家打招呼，感覺Cool到爆，因而惹來網民不滿，紛紛留言直斥他耍大牌：「茄喱啡扮大明星」、「郭政鴻是誰從來沒聽過」、「下車揮手致意不是最基本的禮貌嗎」、「派頭仲大過郭富城」。而郭政鴻在台上獻唱《越夜越有機》、《你愛我想誰》等多首歌曲時，亦有同台下觀眾打招呼，不過就不算太熱情。

好多人。（影片截圖）

唱歌。（影片截圖）

郭政鴻在台上獻唱時有同台下觀眾打招呼。（影片截圖）

投入。（影片截圖）

自小習武的郭政鴻有「南拳王」之稱，他在正式入行前曾做龍虎武師，高峰期月入3萬，其後他參加藝訓班後開始演員工作，曾參演《射鵰英雄傳》、《西遊記》系列及《大唐雙龍傳》等，憑精湛武藝令人留下深刻印象，但大多都以配角為主。郭政鴻在2007年與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》期間傳出緋聞，兩人發展了近2年的地下情，但2009年男方被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水。2011年郭政鴻與第二任太太結婚，並育有兩女，為了給予家人更好的生活，郭政鴻在2015年離巢後轉戰內地，密密接Job賺到盆滿缽滿，更斥資1,180萬買入黃大仙鑽嶺高層連天台特色單位。郭政鴻不時曬出與囡囡的合照，可見兩個囡囡愈大愈靚女，亭亭玉立，非常標緻！

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

郭政鴻為身穿三點式的法拉推油一幕，令她當年熱爆高登！（影片截圖）

煒哥在劇集《法網狙擊》有一場在遊艇激咀郭政鴻的戲份。（YouTube影片截圖）

遊艇激咀郭政鴻。（YouTube影片截圖）

郭政鴻曾帶同兩位女兒出席好兄弟陳山聰的婚禮。（資料圖片）

郭政鴻帶埋兩個囡囡與佘詩曼及陳山聰聚會。（微博@郭政鴻）

愈大愈靚女。（微博@郭政鴻）

標緻。（微博@郭政鴻）

豪宅露台。（微博@郭政鴻）