新聞女王落實開拍續集　導演鐘澍佳網上發文招人選連向佐都去自薦

TVB劇集《新聞女王》去年播出後引起全城不少熱話，更贏盡收視及口碑，並於年初的頒獎禮中成為大贏家，奪得「最佳劇集」、「最佳女主角」、「最佳女配角」、「最佳電視歌曲」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」8個大獎，風頭一時無兩。

TVB劇集《新聞女王》去年播出後引起全城不少熱話，更贏盡收視及口碑。(微博@佳佳導演)

TVB更趁形勢大好官宣「添食」，開拍《新聞女王2》，預計明年年初開機拍攝，續集除了有在第一輯最後現身的黃宗澤外，大致上都會原班人馬上陣，包括佘詩曼、李施嬅、馬國明和高海寧等人參演。日前（6 日）導演鐘澍佳在微博發文：「劇本大綱基本上搞定！但有些新角色還沒有找到合適的人選，萬能的微博網友你們有推薦嗎？」立即引來不少網民留言，不論是推薦藝人的還是自薦的都有不少，有網民落力推薦內地演員李昊及威神V的黃冠亨。

除了推薦，亦引來黃建東自薦：「親愛的佳導，聽說無綫電視有一個男藝人，對演藝充滿熱誠而且熱衷演戲，外型高大威猛，年齡步向中年但內裏很有童心和有一股傻勁，雖然行搞笑路線但為人非常感性有愛，對任何演出都非常賣力，好像叫黃咩東，不知道可否考慮他一下？」以及向佐自薦：「導演好！我是無限超越班的藝員向佐，看到您發布的《新聞女王》 第二季角色招募，我想向您推薦一位演員，他非常喜歡這部劇，非常願意為了拍攝好好做功課，有合適的角色一定不想錯過。其實，這位演員就是我~還希望導演可以給我一個參演的機會~感謝導演！」

TVB更趁形勢大好官宣「添食」，開拍《新聞女王2》，預計明年年初開機拍攝。(微博@佳佳導演)

除了推薦，亦引來黃建東自薦。(微博@佳佳導演)

連向佐都去自薦。(微博@佳佳導演)

導演鐘澍佳亦有回覆網民會考慮一下選角，他昨日（7日）在微博表示收到大家推薦的名單：「這兩天陸陸續續收到大家的推薦名單，首先向所有朋友說聲感謝。非常感激你們對《新聞女王》的喜愛與支持，並對《新聞女王2》展現出熱情的期待。衷心感謝每一位演員、網友。之所以選擇在微博求推薦，是希望能盡快了解更多優秀的演員，這是最直接、最公開的管道。名單已經在收集整理，我們會與合適的演員溝通。最後，我和團隊向大家保證，《新聞女王2》的所有選角，都會保持一貫嚴格的標準，適配度永遠是第一位。我們一起期待。」看來這一輯的《新聞女王2》都應該頗有新鮮感。