梁諾妍患乳腺炎連日高燒　胸部紅腫恐要開乳頭放膿：個胸痛到

3月21日洪永城和梁諾妍再度做爸爸媽媽，繼21年誕下大女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）後，家中再添一女「Sir NOSE」。剛坐完月的Inez驚傳多日高燒，遇媽媽最病乳腺炎，嚴重的話更有機會要「做手術開乳頭放膿。」



洪永城與梁諾妍一家四口。

梁諾妍（Inez）3月尾誕下細女！（IG：@inez_leong）

梁諾妍5月7日更新IG STORY，額頭貼住退熱貼一臉病容相當憔悴，自揭連續三四晚高燒，半夜發冷兼骨痛無力：「成日超攰完全唔知發生咩事。星期日早就燒到39.2度，做晒5合1檢測都係全一線very clean，諗嚟諗去都唔知點解，直到一位媽媽朋友話係唔係乳腺炎，omg我星期四同五真係太忙有試過2次過咗7個鐘先泵，又因為我量多嘅關係，應該已經塞咗，其實右上胸已經痛咗好多日，我完全唔為意。」

梁諾妍（Inez）剛坐完月！（IG：@inez_leong）

梁諾妍（Inez）洪永城細女！（IG：@inez_leong）

初生餵母乳，如不讓BB埋身都要三小時左右泵一次，否則極有機會塞奶甚至乳腺炎，痛楚堪稱如再生仔一樣。Inez到醫院睇急症竟燒到39.7度：「醫生睇完右胸又脹又紅又咁高燒，建議我留院3天打生素，然後我話我想返屋企，所當日我抽咗血，睇下啲菌有冇入血，打咗抗生素針同高燒止痛針，昨天（星期一）其實一直反覆。因為如果太嚴重要用針抽膿/做手術開個乳頭放膿，希望冇呢一日。」

梁諾妍（Inez）連發幾日高燒要入急症（IG：@inez_leong）

Inez寄語各位媽媽：「千祈唔好好似我咁，辛苦到唔多識形容，個胸痛到唔識形容。」並以過來人身份建議盡量親餵母乳，餵完最好再泵清，「泵都唔好過4-5個鐘，真係會好易塞定時要按摩，吃都要吃得清淡嘟啲（我肯定係星期四食完糯米出事）。」