富婆最上鏡小姐平民小店孤單用餐玩手機 生圖被讚靚過上鏡十萬倍
撰文：張嘉敏
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現年52歲的樊亦敏憑住《愛‧回家之開心速遞》入面飾演三太白天娥一角深受大眾喜愛，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》中大熱奪得「最受歡迎電視女角色」。樊亦敏飾演的三太角色入型入格，成功入屋，為她贏得極高人氣。她在劇中的貴婦形象深入民心，而在現實生活中，她同樣都是圈中的小富婆之一，家中收藏了多個天價Hermès手袋，配戴價值港幣500萬的勞力士，且投資樓市有道，財來自有方，相當富貴。不過她平日的生活卻十分貼地，日前就有網民於一間平民小店撞見她，並拍照片放到社交網上分享。
該名網民貼出樊亦敏的照片並留言寫道：「香港真的好容易撞到明星，太開心見到三太了，真人太漂亮太可愛。見三太趕時間，不好打擾她合照」。從偷拍的照片可見，樊亦敏當時正獨自在一家泰國菜館入面用餐，看格局似是一間平民小店，她邊吃飯邊看手機，看得入晒神，與一般市民無異，但就顯得有些孤單。她當日化了妝，原相機之下的她依然十分靚女，生圖和電視上看到的幾乎沒分別，但真人更瘦一些。不少網民都留言大讚三太好靚，有些網民不認識她也讚她靚。博主又回應留言表示：「果然係最上鏡小姐，生圖都超級漂亮，整個人在發光似的，真人比上鏡更是100000倍漂亮」。