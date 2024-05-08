盛勁為公屋出身考3次先做到機師　為麥明詩平反：成功非一蹴而就

麥明詩（Louisa）與盛勁為3月舉行三場「勁甜麥」婚宴後，新婚不時孖公仔亮相，更夫妻檔上陣搵真銀。日前盛勁為分享自己奮鬥經歷，指自己為成就機師夢，先後三次先考上。



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麥明詩（Louisa）與盛勁為3月舉行三場「勁甜麥」婚宴。（IG：@louisa_mak）

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娶得十優港姐為妻令盛勁為背景被曝光，被指是香港人典型奮鬥史，由「公屋仔」變型英帥機師。出身屯門公屋BAND 1英中升港大畢業，但機師路一點都不平坦：「我是一名土生土長的香港學生，缺乏國際視野，直至到大學拿到「第一代大學生助學金」，才負擔得起旅費讓我第一次乘搭長途飛機越洋到美國。加上英文薄弱，我曾兩次報考cadet都失敗而回，而身邊的人開始勸告我說「算吧，輪不到你。」

麥明詩（Louisa）回到老公盛勁為兒時長大的屋邨拍照。（IG：@louisa_mak）

麥明詩以老婆視角拍下老公最英最帥的一面。（小紅書）

麥明詩與盛勁為的沙灘婚照都有穿上機師制服。（IG：@louisa_mak）

盛勁為並未有放棄，更針對個人弱點加強，兼找航空相關工作汲取經驗：「為了克服自己的弱點，我每天收聽ATC空管頻道，又會看英文新聞跟隨主播朗讀，提升自己的英語能力。畢業後我先找份航空相關的文職工作，增強航空知識，同時把人工儲起 ，自費到紐西蘭學習駕駛小型飛機。終於在第三次報考之下成功被cadet programme取錄，踏上成為機師的旅途。」

麥明詩（Louisa）盛勁為婚後不時孖公仔亮相。（IG：@keithshing_）

盛勁為機師LOOK。

盛勁為與麥明詩都為自己理想而奮鬥。（IG：@keithshing_）

對於太太經常被指「贏在起跑線」，盛勁為亦為她平反：「她的成功並非一蹴而就。大家可能了解她自小勤奮讀書考取佳績，但我和她相識的超過十年間，見證了她努力工作及不為人知的奮鬥路。從無數的通宵拍攝，到面對及接納公眾批評，再自省及進步，這些歷煉提升了她的意志及堅韌精神。後來，她毅然轉投商業諮詢領域，重新學習基本的商業知識；我不時看著她寫powerpoint、打excel到凌晨三四點。當累積了一定的經驗後，她創立推動青少年賦能的社企Project Melo，並計劃在幼兒教育領域繼續發展；同時兼職拍攝廣告賺取生活費，再把資金投進自己的項目。雖然還在起步階段，但這些經歷令她更加明白，凡事都需要時間和努力逐步積累，一步一步地實現她的夢想。」