TWINS官宣內地巡唱唱足14個城市　阿嬌靚爆記招獲讚超越顏值巔峰

Twins年初在紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，獲外界好評且場場爆滿，可見兩位成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）出道至今，受歡迎程度依然不減。

TWINS年初在香港紅館完成14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會。（IG@choisaaaa）

Twins在演唱會上施展渾身解數。（資料圖片）

場場爆滿。（葉志明攝）

阿Sa和阿嬌在演唱會上使出渾身解數報答粉絲，除了招牌側手翻、以及勾起大家集體回憶的首首金曲外，今次TWINS在服飾及舞蹈上編排上亦都非常有誠意。（劉智源攝）

在「Sexy fighting」環節，阿Sa和阿嬌換上蕾絲超短裙，大玩透視誘惑，若隱若現性感程度爆燈。（劉智源攝）

昨日（7日），Twins又有喜訊宣布，就是今次個唱將舉行內地巡迴，唱足14個城市包括：杭州、重慶、上海、南京、深圳、武漢、北京、成都、鄭州、佛山、廣州、泉州、東莞及汕頭，雖然暫時未有透露更多詳情，但消息一出，大批粉絲已摩拳擦掌為買飛準備，反應熱烈。

Twins到廣州出席了是次「2024內地巡演新聞發佈會」。（霍汶希Mani微博）

阿Sa和阿嬌配合海報造型戴上紅色拳套。（微博圖片）

場面熱鬧。（霍汶希Mani微博）

而Twins昨日亦有到廣州出席了是次「2024內地巡演新聞發佈會」，會上阿Sa和阿嬌配合海報造型戴上紅色拳套，為巡演「打」開序幕，並透露内地巡演歌單將在香港紅館演唱會的基礎上，增加之前很少演唱的曲目以及普通話歌曲。

Twins靚靚出席。（小紅書）

Twins默契穿上深色小洋裝。（微博圖片）

散發女人味。（微博圖片）

此外，阿Sa和阿嬌的靚樣同樣成為焦點，兩人默契地穿上深色小洋裝，狀態極佳。獲網民大讚：「兩個女神還是一直這麼美」、「好幼態的臉」、「美爆了」。尤其阿嬌穿上黑色吊帶小洋裝亮相，上肢纖瘦兼露出迷人鎖骨，再配以零死角女神級標緻面孔，加上比少女時期多了幾分女人味，網民激讚簡直是超越顏值巔峰狀。

阿嬌瘦了很多。（微博圖片）

阿Sa入行多年，依然童顏。（微博圖片）

阿嬌獲讚重回顏值巔峰。（微博圖片）

其實阿嬌在減肥方面下了不少苦工，早幾年她的身型時肥時瘦，狀態不佳時更曾出現走樣情況，不過自從參加完《乘風破浪3》後，阿嬌便積極減磅，憑住堅持已回復昔日巔峰狀態。而在第二季的《因為是朋友呀》中，容祖兒就當面問阿嬌：「瘦了多少斤？告訴大家！」阿嬌答道：「三十斤（15kg）吧。」阿Sa同容祖兒都即刻為減磅成功的阿嬌鼓掌！不過阿嬌就謙虛地講道：「但是現在的妹妹們都是七十斤（35kg）到一百斤（50kg）。」但她亦直言：「但是減得太離譜的也是不健康的，追求的就是健康美。」

阿嬌與好姊妹阿Sa及容祖兒（Joey）合作拍攝的綜藝節目《因為是朋友呀》第二季正式播出。（微博@鍾欣潼）

阿嬌曾有段時間比較腫。（視頻截圖）

經一番努力後，阿嬌身型顏值回到最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

靚到一個新高點。（微博@鍾欣潼）

而家超fit。（微博@鍾欣潼）

阿嬌好靚。（微博@鍾欣潼）

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