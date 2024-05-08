TWINS官宣內地巡唱唱足14個城市 阿嬌靚爆記招獲讚超越顏值巔峰
撰文：陳釗
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Twins年初在紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，獲外界好評且場場爆滿，可見兩位成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）出道至今，受歡迎程度依然不減。
昨日（7日），Twins又有喜訊宣布，就是今次個唱將舉行內地巡迴，唱足14個城市包括：杭州、重慶、上海、南京、深圳、武漢、北京、成都、鄭州、佛山、廣州、泉州、東莞及汕頭，雖然暫時未有透露更多詳情，但消息一出，大批粉絲已摩拳擦掌為買飛準備，反應熱烈。
而Twins昨日亦有到廣州出席了是次「2024內地巡演新聞發佈會」，會上阿Sa和阿嬌配合海報造型戴上紅色拳套，為巡演「打」開序幕，並透露内地巡演歌單將在香港紅館演唱會的基礎上，增加之前很少演唱的曲目以及普通話歌曲。
此外，阿Sa和阿嬌的靚樣同樣成為焦點，兩人默契地穿上深色小洋裝，狀態極佳。獲網民大讚：「兩個女神還是一直這麼美」、「好幼態的臉」、「美爆了」。尤其阿嬌穿上黑色吊帶小洋裝亮相，上肢纖瘦兼露出迷人鎖骨，再配以零死角女神級標緻面孔，加上比少女時期多了幾分女人味，網民激讚簡直是超越顏值巔峰狀。
其實阿嬌在減肥方面下了不少苦工，早幾年她的身型時肥時瘦，狀態不佳時更曾出現走樣情況，不過自從參加完《乘風破浪3》後，阿嬌便積極減磅，憑住堅持已回復昔日巔峰狀態。而在第二季的《因為是朋友呀》中，容祖兒就當面問阿嬌：「瘦了多少斤？告訴大家！」阿嬌答道：「三十斤（15kg）吧。」阿Sa同容祖兒都即刻為減磅成功的阿嬌鼓掌！不過阿嬌就謙虛地講道：「但是現在的妹妹們都是七十斤（35kg）到一百斤（50kg）。」但她亦直言：「但是減得太離譜的也是不健康的，追求的就是健康美。」
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