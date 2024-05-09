六毫子宣布即將重啟微辣　IG收集對節目提議：還有很多個十年

坐擁65萬訂閱的YouTube頻道「微辣」，是澳門最紅的YouTube頻道，過往曾與多位藝人合作，亦踩過界在香港開餐廳等。正當他們去年要慶祝10周年之際，旗下前經理人阿晶卻以輕生控訴，其遺言中談及自己為舊愛加蔥墮胎後就患上抑鬱症4年、被Channel老闆滅聲、被欺凌與恐嚇等等，事件令微辣中人遭圍剿，首當其衝的包括本名林茂發的加蔥，以及老闆六毫子（陸志豪）等等。事件後，微辣的辦公室和大牌檔皆結束營運。

微辣是澳門最紅YouTube頻道，曾與多位影帝級藝人合作。（IG@sixtycents）

微辣大排檔22年開業時人強馬壯，但早前已悄悄結業。（資料圖片/葉志明攝）

阿晶離世事件後，微辣上下皆成為不少網民心中的過街老鼠。（IG@laochengi）

阿晶離世已逾9個月，微辣成員已紛紛復出或試水溫，加蔥不但已跟儀仔結婚，亦有開直播和拍片；曾與阿晶陷「搶Job羅生門」的多姐（李天慧）已成人母，近日拍片分享新手媽媽日常；就連老闆六毫子，都宣布微辣即將重啟，並收集網民意見。

加蔥月前已經復出，昨晚（8日）開直播，討論全城關注的《東張西望》何伯事件。（YouTube@Nathan Lam加蔥）

「多姐」Doris日前拍片分享成為新手媽媽的生活，更宣布已將下巴的招牌大粒癦脫掉。（YouTube@Doris Lee 多多）

去年12月底，即阿晶離世近5個月，一直神隱的六毫子終於開腔，以「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨」為題回應阿晶的悲劇，他說自己會承認錯誤、代微辣道歉，解釋自己遲遲未開口的原因，並澄清三點他認為不實的指控。

六毫子去年底撰長文回應阿晶事件。（IG@sixtycents）

六毫子否認欺凌阿晶，或以假帳號詆毀對方，並貼出與阿晶的對話圖，強調自己在她離職後仍保持聯繫，沒有威脅她簽署任何聲明，在對話中亦顯示他曾鼓勵對方。在文中六毫子回顧做微辣創辦人十年來的歲月，預告會復出，六毫子說：「我會為相信我的每一位辣粉重新振作、努力改革，我會用我的方式，繼續讓世界上更多的人得到更多的娛樂，讓大家選擇快樂。」

六毫子澄清自己冇欺凌阿晶，當時亦預告即將會復出。（IG@sixtycents）

而近日六毫子在IG限時動態出Post，他先以輕鬆話題引人，貼近照問大家如何瘦頸，有人認真回應，而他亦開始轉發一些想「微辣重開」的留言，有Fans說：「不如update埋之前拍落未放出嚟嘅舊片」、「等緊微辣再次出po！」、「期待你哋幾時重出江湖」等等。即使六毫子一度叫大家不如講返條頸，但都有回覆部分「辣粉」說，自己都等緊微辣復出，表示：「對我來說，微辣重要過我條頸。」

六毫子在IG Story貼自拍照，問大家如何瘦頸。（IG@sixtycents）

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其後六毫子再開另一個Q&A，他問：「微辣重啟你想睇咩節目？在線等」有Fans留言說，做以前的片種就足夠，指很懷念某些節目，經常翻睇，亦有人提醒他們先搞好公關才重新出發比較好。同時，很多人留言為他打氣，感謝微辣十年間帶來的歡樂，六毫子則說：「還有很多個10年」

六毫子其後再開另一個Q&A，問大家若微辣重啟，想睇什麼節目。（IG@sixtycents）

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雖然IG上的都是偏向正面的留言，不過討論區「公海」上，網民意見則比較負面，他們說：「直播收台」、「拍個節目教Bully」、「靈異節目，問米請阿晶上嚟」不過有人就覺得，雖然微辣惹人非議，但幾肯定重開Channel仍然有很多人支持，更有人拿捲入女友輕生風波的Nathan（魏念恩）作比較說：「Nathan都復出打鼓啦！」、「搵魏念恩一齊拍片，交流心得。」

討論區網民的意見同六毫子IG係兩個世界。（連登討論區）

有人建議找阿晶通靈。（連登討論區）