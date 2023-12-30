阿晶母親手寫信反駁六毫子　數加蔥罪狀轟兇手：我死咗搵你哋報仇

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）本年7月在家中輕生，終年29歲，其遺言中談及自己為舊愛加蔥墮胎後就患上抑鬱症4年、被Channel老闆滅聲、被欺凌與恐嚇等等，事件令微辣中人遭圍剿，首當其衝的包括本名林茂發的加蔥，以及老闆六毫子（陸志豪）等等。

阿晶於7月輕生，違言透露自己有抑鬱症並且曾遭欺凌。（IG@laochengi）

本月初加蔥與現任女友儀仔（張詠儀）低調成婚，而六毫子在阿晶離世5個月後，昨日（29日）凌晨打破沉默，他貼上多張與阿晶的對話圖，力證自己在21年至23年間都有跟阿晶聯絡，亦撰千字文表示「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」

按下圖睇六毫子與阿晶對話圖：

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他解釋自己相隔多月才回應的原因、並平反三點他認為非常不實的指控，包括：他不曾欺凌任何人、自己從沒威脅阿晶簽署任何聲明、從沒透過黑社會分子以不法手段傷害或恐嚇任何人。六毫子表示自己正反省不足，日後會重新振作、努力改革公司去把快樂帶給不同人，並呼籲大眾停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延。

六毫子在阿晶離世5個月後，首度開腔談及事件。（IG@sixtycents）

六毫子回應全文。（IG@sixtycents）

聲明一出，有網民支持微辣和六毫子復出，但亦有不少人不收貨，繼續留言鬧六毫子推卸責任、厚面皮、洗白、試水溫、太遲回應等等。而阿晶的母親就在社交平台發佈一封手寫信去回覆六毫子的聲明，指六毫子根本沒有還阿晶清白，說：「佢話佢冇搶廣告。」、「公司同事挑起杯葛阿晶，你有冇出來解釋！是你害死阿晶禍首！」、「阿晶有病是落仔蔥害佢，你六毫子和林茂發都是兇手。」

晶媽不接受六毫子的回應，撰長文狠批加蔥與六毫子，圖為她與女兒阿晶的合照。（小紅書圖片）

晶媽在社交平台貼出阿晶的聖誕造型照。（小紅書圖片）

晶媽透露自己在一年半內先後喪夫及喪女，她質疑當自己老公病逝時，自稱與阿晶是朋友的六毫子未有送上花牌，「唔見你同X街落仔蔥來探病，同靈堂上你同落仔蔥無送花牌，送唔起是嗎？我先生走靈堂只有毒辣公司6個同事花牌。」

晶媽貼出自己07年與阿晶去海洋公園玩的舊照，又曾指自己在女兒過世後，只能透過睇相簿懷念對方。（小紅書圖片）

而字裡行間亦感覺到晶媽對女兒前男友加蔥的怨恨，除了冇送花牌外，她再力數加蔥兩條罪狀：一、「個林茂發在香港俾佈景板壓傷腳骨折，我晶媽燉咗幾次田七花旗蔘瘦肉湯叫阿晶攞畀佢喝，佢連基本禮貌都冇，多謝都冇講。」二、「林茂發你話你是不婚主義者，當阿晶有咗你就唔想結婚，逼阿晶落仔，連做手術都唔陪佢去，我晶媽陪佢去拱北中西合醫院落仔，你知我幾憎你X街，你依家同張詠儀是冥婚！」

加蔥與儀仔本月初結婚，晶媽在手寫信說：「你依家同張詠儀是冥婚！」（讀者提供圖片）

晶媽謂女兒死後微辣等人冇表示，指自己在阿晶離世100日曾經去問米，她說：「你話找幾個兄弟整死佢，佢話好驚。」又說自己因兩名至親離世而一直睇精神科，自言有抑鬱症，文末揚言：「我知自己不會生存好耐，我以後死咗我都想搵你哋報仇。你們還年青，好好反思，我養大個女到大學畢業要多少時間同金錢同心血，人在做，天在看！」

按下圖睇晶媽回應六毫子手寫信：

晶媽手寫信（1）（小紅書圖片）

晶媽亦貼出自己在澳門一間醫院睇「精神病科門診」的預約信，內在應診日期、時間和醫生資料，以及8、9月的求診紀錄等。她又於貼文的標註欄寫住：「微辣你苦（撫）心自問阿晶走上絕路同你哋無關」

晶媽貼出的精神病科門診紀錄（為保障其私隱，經後製將個人資料打格。）（小紅書圖片）