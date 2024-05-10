吳卓羲舊愛婚後種花種菜過田園生活　别墅超大花園曝光設巨型魚池

現年36歲的內地女星張馨予在2018年與任職反恐特工的何捷結婚後，工作量大大減少，幕前演出機會不多，但一向活躍於社文平台的她不時分享日常生活。日前張馨予上載了一段影片，並寫道：「我的莫奈花園，勃勃生機。我真的會和她們說話、許願，我知道她們能聽到。」片中所見，張馨予在自家別墅花園影了不少靚相，身穿古風長裙的她長髮披肩，氣質溫婉優雅，置身於花海中猶如一幅畫，獲網民紛紛留言大讚！

張馨予在2018年與任職反恐特工的何捷結婚。（微博@張馨予）

曾參加《乘風破浪的姐姐》第二季。（微博@張馨予）

別墅大花園。（微博@張馨予）

愛上種花。（微博@張馨予）

身材出眾。（微博@張馨予）

張馨予早年因身材出眾、作風大膽而引起關注，但她自入行以來負面新聞多多，除了曾被爆與前男友的親密照之外，最令人印象深刻的就是她與吳卓羲的私密床照風波。2011年吳卓羲的微博突然出現一張張馨予的床照，並以簡體字寫道：「很累，收工以後什麼都不想做，只想睡覺，睡覺，頭好痛。」一度成為網上熱話，事後張馨予解釋是自己不小心登錯帳號，但外界就認為她是想藉此宣示主權，其後吳卓羲亦承認二人曾拍過拖，但雙方在2012年分手。

張馨予早年因身材出眾、作風大膽而引起關注。（視覺中國）

曾與吳卓羲拍拖。（資料圖片）

2011年吳卓羲的微博突然出現一張張馨予的床照，並以簡體字寫道：「很累，收工以後什麼都不想做，只想睡覺，睡覺，頭好痛。」一度成為網上熱話。（網上圖片）

張馨予同吳卓羲分手後，曾與李晨有過一段情。（視覺中國）

但兩人從相戀到宣布分手只有20日，被網民稱為「最短命情侶」。（視覺中國）

張馨予同吳卓羲分手後，曾與李晨有過一段情，但兩人從相戀到宣布分手只有20日，被網民稱為「最短命情侶」。2017年張馨予因拍攝節目《奇兵神犬》而認識軍官何捷，兩人在2018年宣布結婚，張馨予更被封為「最美軍嫂」。婚後張馨予一改高調作風，打扮變得樸素，生活簡單，樂於做平凡人妻。從張馨予分享的相同短片可見她花了不少心思打理家中花園，在別墅花園種花、種菜，設有瓜棚、種玫瑰花的架及楊梅樹等，更有養了數十條錦鯉的巨型魚池，每年鮮花盛開的季節，張馨予都會曬出在自家花園拍攝的靚相，保守估計其花園已有逾2,000呎！

2017年張馨予因拍攝節目《奇兵神犬》而認識軍官何捷。（微博@張馨予）

兩人在2018年宣布結婚。（微博@張馨予）

婚後張馨予一改高調作風，打扮變得樸素，生活簡單，樂於做平凡人妻。（微博@張馨予）

過住田園生活。（微博@張馨予）

在別墅花園種花。（微博@張馨予）

環境清幽。（影片截圖）

大魚池。（微博@張馨予）