華晨宇首個香港個唱隆重其事　親拍片「火星舞台」景觀極震撼

內地歌手華晨宇即將在5月24至26日到香港中環海濱活動空間繼續舉行「2024華晨宇火星演唱會」，作為第一次的香港演唱會，他更特別在煙台站拍下了「火星樂園」舞台的360度全景觀影片，讓香港觀眾可以早一步預視到這個原汁原味的宏偉舞台，而香港站的舞台亦絕對會令觀眾嘩然。

華晨宇即將在香港開唱。

在花花親自拍攝的影片中，可以見到他跟全場數萬火星人（華晨宇粉絲名稱）一同迎接日出，煙台站的日出場雖然在凌晨3時開始舉行，但到太陽出來的時候，大家也難掩興奮之情！當中可以從影片而看到即將移師來香港的「火星樂園」舞台景觀，相當震撼，這個由奧運舞美團隊打造的舞台，引入了全球首次使用，能與周圍環境融為一體的鏡面大屏幕，以為現場觀眾營造出像「海市蜃樓」的奇炒體驗。

火星舞台相當震撼。

另外，這次演唱會亦用上了全國最大的跨度舞台，「主舞台」與「家舞台」總跨度長達100多米，超長的延伸台更貫通了觀眾席，令整體結構就像被一個巨大環形裝置連接，不論是在表演場地內，還是在外面觀看，也呈現了「火星之城」的壯觀氣勢。

好震撼。

人山人海。

由於今次的演唱會香港站會像煙台站一樣，分為白天與晚上的場次，即16:00至17:30及19:30至22:00的演出時間，一張門票可看當天兩場演出。而在煙台站的白天場次中，華晨宇就以《齊天大聖》作為開場曲，數萬觀眾一同揮舞「火星能量棒」為花花應援。在開場表演結束後，他更和現場歌迷互動聊天，更與多位粉絲一起打遊戲，又和被抽中的幸運觀眾慶祝生日，完全體驗了「火星樂園」的派對氣氛，相信屆時的香港場他絕不會令香港觀眾失望的。