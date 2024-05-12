陳榮峻被有靠山演員惡意玩弄　主角都唔敢出聲：佢仲喺度做｜專訪

68歲的陳榮峻近年憑「譚道德」一角而知名度大增，今年是他加入無綫（TVB）第40年，在公司裡經歷了人生很多的高低，初出道便做男主角，後來自己申請「降LV」做配角，經歷喪妻又結識了現任妻子吳香倫，而即使他已經在TVB打滾多年，一樣被有後台的演員在片場戲弄。一切一切，都要由當初黃霑介紹他入TVB開始講起。



由揸的士變藝員全靠黃霑

陳榮峻在加入TVB前，曾經做過龍虎武師，後來覺得太辛苦而轉行做冷氣師傅、的士司機。有一次他開的士時，碰上了霑叔，亦因此展開他的演藝生涯。「他上車去大坑徑，我說好啊謝謝，他說小子你好像不像開的士，我說開的士能看得出來嗎？他說的士司機不會說謝謝的。我說我本身是做冷氣的，他說你也不像，你有沒有想過做藝員？」因為這段對話，陳榮峻便將自己的電話號碼給了霑叔，不久後TVB真的來電，後來亦順利於訓練班畢業，當年陳榮峻29歲。

陳榮峻經黃霑介紹而加入TVB。（視覺中國）

被力捧竟然唔想做主角

加入TVB後第一部劇集，陳榮峻已經在《楚留香之蝙蝠傳奇》擔任男二，男主角是紅透半邊天的三哥苗僑偉，隨後的《江湖浪子》、《廣東鐵橋三》都擔任重要角色，不過他卻不想當主角，因為主角在讀劇本時，除了自己的部分，更要兼顧其他角色，花太多時間，令到當時要供樓的他沒時候去做兼職。

陳榮峻在《楚留香之蝙蝠傳奇》擔任男二。（劇集截圖）

陳榮峻在《楚留香之蝙蝠傳奇》擔任男二。（劇集截圖）

做反派成功於內地出名

於是，他直接找到藝員科的經理，他說：「我不做主角，很辛苦，日做夜做薪金又不夠，我那時候要供樓，我沒有時間兼職，沒有時間兼顧這麼多劇本的東西。那他就用粗口回應我，那你想做什麼？我跟蕭笙叔說了，我想做反派，以後就找我做反派了。」後來在《天龍八部》的「全冠清」、《尋秦記》的「嫪毐」，都是陳榮峻演奸角的代表作。

現在很多內地人都記得陳榮峻是「全冠清」。（劇集截圖）

香港人可能對「嫪毐」更有印象。（劇集截圖）

被有靠山演員惡意玩弄

雖然陳榮峻加入TVB的時候不短，就算去到2000年代，加入TVB十多年後，一樣會被人戲弄。有一次他要拍感情戲的時候，有位演員惡意地發出噪音影響他入戲，令到當時陳榮峻想離開公司。「我感情戲他一直在吵，我要拍感情戲我要哭，我要求他們靜一點，三秒、五秒，接著又吵，主角已經跟我說，沒辦法，他有兩個很強大的後台。那時候這件事我都有跟以前的太太說，我說我做到這樣都被人這樣玩弄，我不想做，以前的太太都說支持我決定，但叫我考慮一件事，女兒要出埠讀書，你能不能搞定？」最終陳榮峻沒有因一時之氣離開，但這件事令他深深不忿，直到兩年前在一次訪問中終於爆了出來。他解釋，兩年前公開此事，是希望為公司好，希望公司進步，而這個演員現今亦仍然在公司，但現在也不願談太多，反正自己都快要退休，無謂再說公司壞話。

兩年前他依然對被玩一事深深不忿。（葉志明攝）

陳榮峻指自己快要退休，也不想多講TVB壞話。（葉志明攝）

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餐廳credit : K11 Velo Italian Bar & Grill