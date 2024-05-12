陳榮峻喪妻後想自殺幸兒子發現　現任妻同樣患病：又係我？｜專訪

現年68歲的陳榮峻早年被爆出與吳香倫相戀，之後更在無綫（TVB）盆菜宴上求婚，成為一時佳話，這是陳榮峻的第二段婚姻。入行前，他已經結過婚，前任妻子與他育有一子一女，但一場大病，在2010年上天帶走了她，當時陳榮峻崩潰得想自殺，幸好最終都能走出陰霾。與吳香倫再婚後，怎料妻子再染上惡疾－皮肌炎。



前妻離世曾想自殺

陳榮峻第一任妻子於2010年病逝，當時對他的打擊很大，他指當時妻子才五十多歲，仔女依然未出身，為甚麼上天不給她機會看著他們長大。陳榮峻當時就像行屍走肉，家中任何事都不去理，公司亦知道他的情況而不斷安排工作讓他麻木一點，他亦坦承當時閃過自殺的念頭：「是啊，不知道在做甚麼，每件事都好像在想，生存在做甚麼呢？真的不知道自己為了甚麼。兒子看到了，他看到我意識消沉怕我有事，所以經常來跟我聊天。」

陳榮峻坦承當時閃過自殺的念頭。（葉志明攝）

除了兒子，當時還有好兄弟黃日華，陳榮峻指黃日華當時逢星期三便會致電給自己，如果自己在家，他便會駕車到家樓下，上來捉陳榮峻去球場踢波，目的就是希望他不要困自己在家中。

作為好兄弟，陳榮峻再婚，黃日華肯定要到場祝賀。（資料圖片）

約吳香倫唱K成功撻著

時間去到2013年拍攝劇集《食為奴》，陳榮峻與吳香倫在橫店拍攝期間，因為團隊不停食飯而加深溝通，直到一次陳榮峻膽粗粗向吳香倫請教唱歌，才開展了後面的故事。「真的想學唱歌，後來唱卡拉OK，唱兩次送回家，約出來吃飯，飲茶，就是這樣，都是我主動的。」在戀情剛開始時，他也有擔心過自己的子女不能接受，所以他也開口問他們，結果他們非常開心爸爸可以再找到一個伴，這才真真正正開始新一段感情。

一家四口感情好好。（陳榮峻社交平台）

兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）

現任妻子又患病曾怨天

兩人婚後一年，吳香倫不幸染上皮肌炎，陳榮峻再次崩潰：「那時結了婚，那時心想，又是我？因為我知道這個病是會沒命的，魯芬就是這個病，和魯芬的病一樣。不過進醫院檢查後，醫生安慰說魯芬那種是第三級的惡菌，而我太太沒有這種惡菌，她是屬於第二類型的，不惡化，及時去醫，是不會有生命危險的，那就放心了。」之後陳榮峻一直陪伴妻子對抗病魔，至今依然相親相愛，受訪當日妻子更陪同他到場，放心見他進入餐廳後才自己到商場閒逛，直到陳榮峻接受訪問完畢後兩人再相約回家，多麼幸福。

兩人相愛相親。（陳榮峻社交平台）

一個病沒擊敗他們，反而令雙方更珍惜。（陳榮峻社交平台）

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餐廳credit : K11 Velo Italian Bar & Grill