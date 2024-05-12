張致恒深夜開live拆解一家開支　被提議出賣肉體養家即自嘲顯高EQ

張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 奉子成婚四年抱四，加上家中還有三隻狗狗要養，一家人的開支極大。雯雯除了不時在社交平台公開數臭老公，指對方又廢又懶，頻頻說要離婚之外，還多次自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難，長期處於財赤狀態。張致恒就屢被指欠下不少街數，即使他有外出打工賺錢幫補生計，但卻份份工都做不長。夫妻倆為養家可謂想盡辦法，更試過直接把收款碼貼到社交網上公開「乞錢」，有網民甚至指他們靠賣慘來博同情。

張致恒與雯雯一家六口外出，為大仔張天寶慶祝5歲生日。（IG：@stevencheung）

張致恒真係好錫大仔張天寶。（IG：@stevencheung）

張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

雯雯宣布同老公張致恒開公司。(ig截圖)

張致恒表示，自己因為要湊四個仔，所以出唔到門口返工，但承諾安頓好後就會還錢。（IG@stevencheung）

張致恒昨晚凌晨在社交網上開live與網民傾偈，當被問到為何不申請政府綜援，他說：「我個人係比較抗拒攞綜援，我知道對屋企嚟講係一件好事，但係因為我細個有經驗，以前我細個時我阿爸有攞過綜援，我好記得每個禮拜都要幫我老豆去沙灘同郊野公園執垃圾，所以變咗我係好抗拒綜援。我寧願辛辛苦苦，雖然依家要淪落到問人借錢，但係我覺得攞綜援始終唔係一件好事囉。」

張致恒開live同網民傾偈。(畫面截圖)

被問到一家人每月開支要多少？張致恒說：「你諗下四個仔，奶粉尿片飲食，燈油火蠟，一個月大概都三萬幾。」有網民指出借錢不是好事，他表示：「我知借錢唔係好事，但係我真係無諗過唔還吖嘛，我只係依家未有呢個能力去還到畀朋友。」他又謂自己想減肥，可是沒有精力去減，要照顧兒子已相當忙碌。有網民提議他賣屁股 (即是指提供性服務作為謀生手段) 應該可以賺到不錯的收入，張致恒即自嘲說：「咁又係呀，我咁好肉，應該食到幾個月。」不但沒有生氣，還盡顯高情商一面。

有網民指張致恒賣pat pat應該可以賺到錢。(畫面截圖)

張致恒與雯雯首度合體拍片。(youtube截圖)

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

張致恒與雯雯組成6口之家。(ig圖片)

張致恒與仔仔一起直播。(影片截圖)