東張西望｜前主持黃穎君升呢武漢市港區政協委員：話我動員能力強

前無綫《東張西望》女主持人黃穎君（Burmie）多年前毅然離開無綫轉換新環境加入政府，擔任民政事務局媒體主任。不過她在社交平台出Post在內地開會，武漢市港區政協委員身份意外曝光，消息令人驚喜。

Burmie2020年已升呢做武漢市港區政協委員。（葉志明攝）

今日（11/5）Burmie現身黃埔接受漢陽主持的新城《詩歌有Guide》節目錄音訪問。對於升呢為武漢市港區政協委員，Burmie接受《香港01》訪問時表示：「其實喺2020年我已經係武漢市政協委員嚟，而且一路都冇刻意去同大家解釋，咁啱嗰年又疫情，又真係冇得飛去嗰邊開會 ，加上做咗幾年都冇去過會議中心，咁啱上一年就係實體會，咁梗係把握機會影相，消息出咗，知道好多人都好關注，多謝大家嘅關心。」

Burmie 今日接受漢陽主持的新城《詩歌有Guide》節目錄音訪問。（葉志明攝）

被問到現時會否兩邊飛？Burmie表示：「都會，因為都要了解嗰邊環境，同埋認識佢哋嘅發展，咁所以都會過去。嚟近仲會搞啲交流團。（咩原因令你成為武漢市政協委員？）記得喺19年嘅時候，我有咗小朋友，加上疫情又爆發，當時冇得做幕前嘅工作，變咗做幕後，例如籌集物資，同埋分配工作。可能當時我籌集物資係最多嗰個，朋友多，幫手多，變咗佢哋覺得我動員能力都好強，就問我有冇興趣。我就問佢哋要做啲乜？佢哋就話要寫提案，同埋有時要上去開會。咁本身我有出書，而且寫字都Ok，加上講普通話我都得，就係咁我就嘗試去做。始終都係人生另一種挑戰嚟。」