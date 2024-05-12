家族榮耀之繼承者｜佘詩曼親揭再與林峯合體原因　感覺陌生又熟悉

佘詩曼（阿佘）和林峯今日（12日）出席《家族榮耀之繼承者》記者會，二人在台上分享於新劇中飾演情侶角色，他們接受訪問表示：「感覺又陌生又熟悉，都切合我哋今次嘅角色。」林峯繼續笑指同阿佘拍完第一場便已經相當有默契。

電視劇《家族榮耀之繼承者》今日舉行記者會。（葉志明攝）

佘詩曼（阿佘）和林峯今日（12日）均有出席出席《家族榮耀之繼承者》記者會。（葉志明攝）（葉志明攝）

兩人被問到是否已經打聽到對方會參演才接拍，阿佘表示：「佢（林峯）話演我先嚟，我睇咁多年好多粉絲都話想我哋合體，係時候滿足吓同埋氹吓佢哋。」林峯透露與阿佘於新劇有非常之多感情戲份，並表示：「大家想睇到嘅嘢應該都會睇到。」提起當年二人拍《歲月風雲》於銅鑼灣鬧區在叮叮車上的激烈親熱戲，阿佘表示：「嗰場係特別嚴重嘅。」林峯則說：「好難超越嘅，今次就另外一種感覺。」

講到二人於新劇中分別都有同羅嘉良合作，阿佘表示：「今次好開心又可以同羅嘉良合作，好有氣場。」林峯說：「好開心今次同羅嘉良合作，成套戲應該同佢有兩場戲。」

佘詩曼稱為了滿足粉絲，故再與林峯合體。（葉志明攝）

提到今晚是母親節，林峯說：「我有買定花，雖然佢哋唔係身邊，但係都一個禮拜前訂。」阿佘表示：「我哋陣間要飛繼續宣傳套戲，媽咪話日日都係母親節。」講到最近有消息指阿佘母親身體狀況欠佳，她回應：「佢係一個非常堅強同樂觀嘅人，好開心嘅同埋現在健康嘅。」

林峯透露與阿佘於新劇有非常之多感情戲份。（葉志明攝）