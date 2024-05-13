38歲前亞姐亞軍近照髮線上移驚現樹枝腳　曾為上位隆胸一博

現年38歲的顏子菲，參選2008亞洲小姐競選，奪得最上鏡小姐，並以129,416票當選亞軍（當屆亞洲小姐是以全球觀衆投票所選出）而入行。雖然擁有靚樣和175高䠷模特兒身材，但顏子菲入行多年星途平平。

顏子菲，參選2008亞洲小姐競選，奪得最上鏡小姐，並以129,416票當選亞軍。（視覺中國）

顏子菲入行多年，星途平平。（黃國立攝）

2014年離開亞視後，回覆自由身的顏子菲作影、視、模界多線發展，曾參與《樹大招風》、《殺出個黃昏》及《風再起時》等電影，電視劇方面也有TVB的《多功能老婆》；ViuTV的 《冥冥之中》、《IT狗》及《心靈師》等，但始終未能令觀眾留下深刻印象，近年，顏子菲活躍社交平台，拍戲同時做埋KOL。

顏子菲早前有份參演《風再起時》，與梁朝偉和郭富城合作。（IG圖片）

亦有參演ViuTV劇 《冥冥之中》。（IG圖片）

近日，由一班亞視台前幕後組成的「A記同學會」舉行聚會，顏子菲也有現身，並非常幸運，抽獎時，但其外面同樣令網民關注，皆因相中的顏子菲的髮際線上移不少，而且臉頰瘦削，兼驚現一對瘦到像要變形的樹枝腳，幸精神看上去還不錯。

顏子菲近年做埋KOL。（IG圖片）

不時騷其性感身材。（IG圖片）

顏子菲日前出席「A記同學會」舉行聚會，髮際線明顯上移不少，而且驚現一對瘦到像要變形的樹枝腳。（IG圖片）

其實多年前，顏子菲的身材也曾引起網民熱議，向來身材平平的她，有指曾因為電影試鏡要穿上內衣騷身材，平胸配巨躉，嚇到在場人士。後來於2015年獲醫學美容看中擔任代言人，並接受抽脂隆胸手術，令上圍豐滿不少。她當時在訪問中曾自爆曾被嘲做「飛機場」而感到自卑，隆胸是她一直以來的夢想，又指隆胸後出街多了男士望，亦為她帶來多了工作機會。」

顏子菲當年大方承認隆胸。（IG圖片）