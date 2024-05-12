獎門人｜郭珮文被男藝人咸豬手？　被「襲」後雙手掩胸不知所措

《獎門人獎門人感謝祭終極篇》今日（12/05）播出，竟出現疑似「咸豬手」？事緣今集共有40多位嘉賓上節目玩遊戲，有郭珮文、三哥苗僑偉、洪天明、陳山聰、梁競徽、朱晨麗以及80年代「性感象徵」的葉子楣等等。



郭珮文着PE衫上節目。（《獎門人獎門人感謝祭終極篇》截圖）

梁競徽坐對面。（《獎門人獎門人感謝祭終極篇》截圖）

玩到「爭櫈仔」環節時，40多人被安排爭10張櫈仔，即是30多人即時被foul出局。「獎門人」處理完一輪就有10人入圍，於是到剩下最後三張櫈仔的時候，本來被foul出局的郭珮文就似是獲得「恩准」加入。

一大班人搶10張櫈。（《獎門人》截圖）

郭珮文就梗係搶唔到。（《獎門人》截圖）

負荷本身就比別人重的郭珮文就還是跑得比別人慢。當時除了郭珮文之外，還有梁競徽及另一位女嘉賓 三人一齊搶同一張櫈仔。正當郭珮文打算伸手搶櫈之際，梁競徽就忽然伸出「如來神掌」一掌撥開郭珮文，同時手掌就直接拍在郭珮文的胸部。郭珮文的胸部應該是感受到梁競徽的手掌，就即時放開了櫈仔，雙手掩胸跪坐在地上。之後梁競徽亦搶不到櫈仔，若無其事的企在位置上。

不少網民都見到這一幕，紛紛在討論區留言，為無故「被拍胸」的郭珮文感到不值，更直言梁競徽是「咸豬手」。

玩完第一輪之後，郭珮文被安排加入。（《獎門人》截圖）

玩完第一輪之後，郭珮文（右下角）被安排加入。（《獎門人》截圖）

郭珮文打算搶埋一份。（《獎門人》截圖）

但係梁競徽就即時伸手撥開郭珮文。（《獎門人》截圖）

但係梁競徽就即時伸手撥開郭珮文，正中郭珮文胸部。（《獎門人》截圖）

但係梁競徽就即時伸手撥開郭珮文，正中郭珮文胸部。（《獎門人》截圖）

咁就打中咗。（《獎門人》截圖）

郭珮文雙手護胸，可惜太遲。（《獎門人》截圖）

郭珮文雙手護胸，可惜太遲。（《獎門人》截圖）

盤點郭珮文17個最吸睛時刻 憑噴血身材從落選港姐變「最強Body」

1. 郭珮文Juliana在第二輪面試時出現，當時身穿長裙的她因為一頭金髮而相當矚目。（資料圖片）

2. 一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

8. 正面睇（IG@julianakpm）

11. 片中郭珮文跑得很快，但仍然可以見到她穿着超貼身的上衣，加上超低胸的剪裁，把她姣好的身材都表露無遺。(ig@julianakpm)

13. 郭珮文（Juliana）身材真係一流。（IG圖片）