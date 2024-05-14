千禧混血女神商場試穿泳裝騷Quali　近況曝光氣質不減狀態極佳

現年46歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham），當年是千禧女神之一，憑拍攝護膚品牌廣告一炮而紅，其出眾的外表及氣質，不但令觀眾留下深刻印象，更有「翻版關之琳」美譽，曾與琦琦、馬詩慧等獲選香港十大模特兒；之後又試過進軍影圈，與謝霆鋒、馮德倫拍攝電影。

Danielle 23年前憑Olay玉蘭油廣告一鳴驚人。

Danielle曾進軍影壇，與謝霆鋒合作。（劇照）

Danielle當年的造型是氣質女神。（劇照）

但其後的一段段「黑歷史」，卻讓Danielle的星途產生變化。她在2002年時捲入羅兆輝的「情慾相簿」風波，其後又多次被影到夜蒲煲煙及攬仔的豪放照片，甚至被爆出介入台灣天后張惠妹與周立璟的感情時間，令形象大打折扣。難忍是非纏身的Danielle，選擇淡出香港娛樂圈返回老家馬來西亞，至2009年下嫁給馬來西亞富商Patrick Khoo，婚後二人誕下一仔一女，惟這段婚姻只維持了7年便告終。

Danielle現時活得精彩，但以往也曾有過一段黑歷史。(IG圖片)

Danielle離婚後曾現身香港舉行新書發布會，獲名模Rosemary、馬詩慧及琦琦撐場。（資料圖片/符祥定攝）

又不時拍攝食譜片。（IG圖片）

Danielle離婚後，忙於照顧一對仔女及經營自己的廚具生意。（IG圖片）

三母子感情要好。（IG圖片）

回復單身的Danielle，除了主力照顧一對子女外，又積極發展她的廚具事業，還不時分享健康食譜和美食，做埋KOL活躍社交平台。近日，Danielle重遊香港，並拍片分享自己shopping的過程，她寫道：「又回到香港了！一次很棒的購物經驗。」

Danielle近日重遊香港，拍片帶大家去shopping。（小紅書）

沒想到第一時間是去買泳衣。（小紅書）

還即場試穿，狀態極好。（小紅書）

fit！（小紅書）

不少女士提起shopping都會非常興奮，Danielle也不例外，便逛商場邊呈現出她的少女心，最想不到的是她第一樣去買的竟然是泳衣，她揀了一件螢光粉紅的泳衣，並穿上身示人；同時她也不忘為小朋友選購，可謂廿四孝媽咪。

Danielle被讚氣質不減。（小紅書）

女士必看化妝品。（小紅書）

當然要食埋出名的牛角包。（小紅書）

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網民大讚Danielle雖已為兩個小朋友的媽媽，但保養得宜，身形健康，皮膚依然嬌嫩白滑有彈性，穿上一條度假風連身裙，氣質不減：「沒美顏的，就很讚」、「我覺得她很健康很有氣質」、「看得出是自然地老去」、「還是超級美噢」。

網民留言。（小紅書）