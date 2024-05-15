香港頂流現身機場一細節證無架子　家族身家逾20億被封優秀富二代

現年44歲的林峯過往效力無綫期間演出過《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》系列及《使徒行者》等多套經典劇集，其後還演而優則唱做埋歌手，歌影視三線發展，加上Chok到爆的靚仔外表，俘虜大批女粉絲，早年已奠定香港頂流一席位。

現年44歲的林峯過往效力無綫期間演出過多套經典劇集，包括：《尋秦記》。(劇照)

林峯和吳卓羲主演的劇集《大唐雙龍傳》在2004年播出後大受歡迎。（劇照）

林峯在《溏心風暴之家好月圓》裡面飾演「管家仔」甘永好，非常討好。（電視畫面）

林峯還演而優則唱，舉行演唱會。（資料圖片）

林峯擁有一班忠心粉絲。（IG@lam_fung_offical)

雖然林峯現已成家立室，但魅力依然不減，而且還多了一分成熟男人味，在中港兩地依然人氣高企，而這個五月更可以說是「林峯月」，皆因他主演的電影《九龍城寨之圍城》和劇集《家族榮耀之繼承者》相繼推出，在《九龍城寨之圍城》中，向來官仔骨骨的林峯拋開以往外界對他的形象，由頭打到尾，令人刮目相看，成為代表作；至於在《家族榮耀之繼承者》中，則與好拍檔佘詩曼相隔九年再合體演情侶，引起話題。

現時的林峯，除了靚仔外，還多了份成熟男人味。（梁碧玲 攝）

林峯於《九龍城寨之圍城》的演出令人刮目相看。(劇照)

林峯自言沒有接觸過拳擊，以前是花拳繡腿，希望認識武術的觀眾都認為電影裡的表現有真實感。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯和佘詩曼在劇集《家族榮耀之繼承者》中再度合作。（葉志明攝）

默契依然。（IG@lam_fung_offical)

林峯佘詩曼CP親密場面曝光。

由於工作繁忙，林峯最近也忙於四圍飛宣傳，近日他就閃現北京，並把在機場的相片分享到社交平台，相中戴著口罩的林峯，穿上一件T恤加外套，和一條深色牛仔褲，配上一對優閒布鞋，打扮低調親民，網民大讚他「一如既往的帥」；但也有粉絲肉赤林峯明顯消瘦了一點，叮囑偶像要注意身體，多休息。另引起網民注意的是，雖然貴為「林公子」，但林峯依然自己推行李篋，大讚他一點明星架子都沒有，叫內地明星多多學習。

林峯最近忙於四圍飛宣傳電影和劇集，近日他現身機場自己推行李篋，獲讚沒架子。（IG@lam_fung_offical)

網民讚林峯一如既往的帥。（小紅書）

肉赤他瘦了，叫林峯注意休息。（小紅書）

網民讚林峯是優秀富二代。（小紅書）

原名林逸峯的林峯，父親林華國是廈門最大的地產商之一，更有「廈門李嘉誠」之稱，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等生意，估計身家逾20億。而最難得的是林峯沒有「靠父幹」，參加藝員訓練班由低做起，靠自己不斷努力登上頂流位置，難怪有網民形容他是：「優秀富二代」，佩服他就算是富二代仍如此努力真誠。