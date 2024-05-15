HOY TV一姐盧頌恩妹頭宣布續約　Cafe簽約被指好慘原來有貼心原因

HOY TV的盧頌恩（妹頭）與李尚正（阿正）主持《臥底旅行團》系列大受歡迎，成為該台的王牌節目，二人更奠定了HOY TV的一哥和一姐地位！不過阿正曾指節目預算太低，一集僅得三、五千蚊成本，又批評公司管理不善等。然而，妹頭近日就宣布與HOY TV續約，有網民見到她在咖啡店簽約的照片，都覺得有不夠正式、好慘、公司孤寒等等。不過妹頭接受《01娛樂》訪問時，就親自為「Cafe簽約」原因解畫，原來是公司極之體貼的安排；她又透露本身想轉行全職打理自己的按摩店生意，但最終肯同公司續約的三個原因。



《臥底旅行團》系列大受歡迎，成為HOY TV王牌節目，早前才播完第三輯以及《臥底服務團》！

公司影宣傳照，妹頭企最中間，盡見一姐地位。（Instagram：hk.hoy）

李尚正與妹頭在節目中扮鬼扮馬，令《臥底旅行團》深受觀眾喜愛。（《臥底旅行團2.0》花絮相）

妹頭中學時期已經做模特兒，又曾參與森美及陳志雲主持的J2節目《十人巷》，她曾在訪問中透露，森美當年的一番話令她銘記於心，森美說：「做主持最重要有自己性格，千萬不要與別人一樣，才會讓別人記得你，做自己才是最舒服。」因此她堅持做自己，不要做作，大概這種個人魅力和個性，就是令她有觀眾緣、節目長做長有的原因。

妹頭（右）曾參與森美主持的J2節目《十人巷》，而森美的一番話成了她做主持的座右銘。（YouTube截圖）

妹頭正式入行後曾做過有線球彩台主持、體育評述、新城電台DJ，亦見證住有線、奇妙電視、香港開電視以及HOY TV的變遷。她主持的《臥底旅行團》開到第三輯，還有《香港奇則》、《空間改造王》、《開間咖啡店》等等，雖然在觀眾眼中HOY TV競爭力或不及其他電視台，但她卻選擇留低。

妹頭早年經常亮相球彩台做主持。（facebook：妹頭 ．盧頌恩）

妹頭曾做新城DJ，主持過《新香蕉俱樂部》。（新城電台）

妹頭仍是模特兒的時代，出過首叫《下午茶》的歌，MV早前因《臥底旅行團3.0》再出土。（下午茶MV）

妹頭近年還成為了老闆娘，疫情期間，她寧願放棄首期，用七位數字積蓄開按摩店，生意愈做愈大。阿正曾在訪問透露：「妹姐已經可以退休，佢隨時可以唔做。」妹頭當時就指自己只是可以做其他工作，並非退休。而日前，她在社交平台宣布：「最近係咁動筆簽野 包括 @hk.hoy 呢份重磅咗嘅合約🙂 本身自覺狀態心態都差不多要轉行了 謝謝公司對我嘅信任 我繼續努力💪🏻 各位 我續約喇🥰」

妹頭近年榮升老闆娘，首次創業開按摩店，即使經歷疫情停業，仍然頂得順，現時按摩店連美容院共四間分店。（Instagram：aiyanalo）

妹頭「官宣」與HOY TV續約。（Instagram：aiyanalo）

觀眾都希望她與阿正繼續拍住上，指沒有了這兩位台柱就不會睇電視。《01娛樂》聯絡妹頭，問她為何打消轉行念頭，她解釋原本的確想把重心放在按摩店生意，日日返舖頭睇舖，加上之前拍《臥底旅行團3.0》時又忙著開分店，分身不瑕令她壓力大、狀態差，自覺已非適合做幕前的狀態，甚至到達了樽頸位。妹頭續說：「但係公司話有啲新發展，有啲新機會，我都睇阿正頭，我話『阿正，你續我就續！』所以我就想同佢Part多陣。」原來兩人的上一份合約同樣差不多時間夠期，最終她決定跟阿正共同進退、齊上齊落！

妹頭確實曾因幕前工作與生意分身不瑕，想過全職打理自己的按摩店生意。（Instagram：aiyanalo）

貴為HOY TV台柱，問到公司有否開出優厚條件挽留，妹頭反問：「我哋點敢同公司開條件？我哋唔係做得超好，好老實，我哋可以再做得更好，同埋不嬲都唔可以同公司講條件。」但就承認薪酬上確實有調整，不過妹頭坦指，自己都是睇前景多於睇錢，透露公司傾約時表示接下來想開劇，或開拍《臥底旅行團4.0》等，但HOY TV現階段應該全副心力投放於搞奧運上，所以暫時未正式落實。

阿正與妹頭拍檔多年，妹頭說自己續約都是睇對方頭，稱：「佢續我就續！佢走我就走！」（Instagram：aiyanalo）

妹頭曾透露自己試過連續一星期6日都與阿正主持不同節目，見他密過見家人，笑言相信對方都想換拍檔。（Instagram：aiyanalo）

而另一個令她留下的原因實在意想不到，居然跟HOY TV社交平台的小編有關！她覺得公司比以前有活力，「唔知你有冇睇我哋啲網頁、Facebook嗰啲，嗰啲小編好似『生』咗，IKEA啲PR、marketing都做得好好，我哋小編都做得好好喎！小編都係我其中一個留低嘅理由，佢會將我哋啲宣傳片剪得好好睇睇咁擺出嚟，以前冇㗎嘛，以前零㗎嘛，咁我就覺得好欣慰，有活力咗，年輕化咗嘅元素，我好鍾意。」

妹頭大讚HOY TV小編令公司社交平台有活力咗、年輕咗，又會把拍好的節目剪輯成有趣精華，這亦是她留低的原因之一。（facebook：HOY（免費電視77台及78台））

不少網民都覺得，阿正、妹頭其實有叫座力去其他公司或電視台發展，問到可曾有其他公司向她招手，妹頭透露：「之前有朋友叫我不如去見吓邊個邊個人，但係我最終冇去見，因為我覺得，First Priority都係畀咗舊公司先。佢一日需要我，我就覺得做生不如做熟，因為好多嘢係累積，入面所有同事、幕後，經歷咗咁耐係有感情，同埋我都話睇阿正頭，阿正冇走我就唔走，就係咁簡單，阿正走我就走㗎喇。」對於阿正曾在訪問中講到的「慳皮」問題，妹頭認為每間公司都有面對成本問題，只能盡做。

妹頭透露曾有朋友叫她去其他公司見某位某位，但她始終認為「做生不如做熟」，與台前幕後打拼多年所建立的默契和感情，不易取代，相當有義氣。（Instagram：aiyanalo）

講到「慳皮」，有網民就留意到妹頭簽約的地方只是一間普通咖啡店，笑指如像買保險簽單般，連正式簽約儀式都冇。她在社交平台回覆：「喺咖啡店都好chill ah😂」、「順便傾吓有冇得再開『開間咖啡店』😂」甚至認為要去酒店開記招大搞，才足以表達尊重，妹頭說自己睇留言都睇到會心微笑，反稱如果公司搞記招，她會覺得驚。

有網民好奇為何簽約儀式選址Cafe，如像保險佬簽單，認為一姐續約應該大搞儀式。（Instagram：aiyanalo）

妹頭好維護公司，覺得在咖啡店簽約都好Chill。（facebook：妹頭 ．盧頌恩）

妹頭對於在咖啡店續約完全沒難受，更認為是公司的貼心安排，因為簽約地點正位處她的按摩店旁邊，「佢哋唔明白我哋同公司嗰個關係都咁多年，我哋唔係話無啦啦加盟或者乜嘢，有啲老夫老妻嘅感覺，我哋唔使搞咁多花臣嘅嘢，其實已經好好，因為嗰個Moment公司叫我返去簽約，但係我又要睇舖，嗰段時間未來一排都冇Schedule要返公司，公司就話你唔好特登返嚟，我哋搵經理人出一出嚟，喺你舖頭隔籬Cafe簽啦！其實我覺得仲好過喺公司簽，但係可能網民誤會咗，或者佢哋覺得『好慘呀，做乜唔開記招？』但係我覺得我喺公司都做咗十幾年，唔使搞呢啲花臣嘢，寧願將啲錢錢畀我哋去旅行去遠啲，或者買嘢食買多啲仲好。」

妹頭為咖啡店簽約一事解畫，還搞笑說：「順便傾吓有冇得再開《開間咖啡店》」。（Instagram：aiyanalo）

妹頭透露，公司特地派人送合約去她舖頭，她在隔壁的咖啡店簽約，這反而是貼心有誠意的安排，又謂自己和舊公司「老夫老妻」，不用搞太多花臣。（Instagram：aiyanalo）

她說自己與阿正的路線本來就比較貼地，這樣反而是很好的待遇，「呢啲待遇對我哋啲老員工嚟講係好好，本身Expect都係要返去人事部簽個名就算，但係已經係一個好好嘅進步，同埋我好Appreciate，佢叫我唔使特登返去，唔使行嚟行去，其實仲正。」

兩大台柱出席「HOY TV轉播2024巴黎奧運會啟動禮」，妹頭透露自己因為阿正而續約，但奧運節目她就未必會參與太多，因自己不是體育方面的專家。（Instagram：hk.hoy）