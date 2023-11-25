臥底旅行團 3.0 ｜妹頭豪氣狂加自費項目 「拎晒大家第一次」

HOY TV皇牌節目《臥底旅行團 3.0》爆笑回歸，一連 13 集繼續由李尚正(阿正)夥拍盧頌恩(妹頭)，喬裝旅客參加平價旅行團,感受「中伏」騎呢景點大放笑彈。11 月 26 日播出的第七集，阿正、妹頭參加了久違的購物團,又緊接豪嘆足浴團。疫情後的平價購物團除了依然大送禮物，更加以「免小費」作招徠。今次阿正、妹頭報名的中山一天購物團，包兩餐包小費，兼送床單套裝，盛惠 79 蚊團費。

如此抵玩,旅行團的購物行程當然都好緊湊,晨早 8 點在福田口岸集合,去第一站購物點睇天價「養生沉香」。推銷員接連數十分鐘洗腦式講書,讚嘆沉香對身體有益,聽到團友都鼓譟,團友中的購物團常客即場大表不滿指「老人家唔企得咁耐」,又向阿正、妹頭教路「睇啱唔好買,等上旅遊車佢減價求你買」。

雖然推銷員落足嘴頭,又訓示團友不要傾計,不要玩電話,但團友已經失去耐性,紛紛起身走人。第二站原定購物點因為疫情影響未完成裝修,因此推銷員直接上旅遊車推銷護膚品,更加要噴在團友面上試效果,妹頭見停車地點是一片荒地,擔心「如果唔買唔知開唔開車」,而暖男阿正知道妹頭化了妝不方便試,主動叫推銷員將護膚品噴在他面上試試效果。不過護膚品可能太多香精,阿正過了一會就覺得面上好痕,唯有靠意志力死忍,果然專業。

好爽咁。

而最後一站的珠寶店,竟然遇上熟悉面孔,原來阿正、妹頭曾經在過往的《臥底》系列到訪這間店舖,其中一名推銷員每次都會扮演不同角色,今次是扮店舖老闆,先向團友豪氣送小禮物,令對方放低戒心,再推銷貴價寶石。阿正都認得這位推銷員,更指他上一次曾經扮演黑社會,面對不買貨的團友時就威脅道︰「你而家唔畀面啊嘛?好,我打多個折畀你!」

今集緊接第二團是惠州兩日一夜足浴按摩團,包小費、五星酒店兼自助餐盛惠 739 元。妹頭是足浴專家,一到達當地就「盧總」上身四處巡視業務,點評足浴店裝修環境等。不過聲稱全包的旅行團,原來有不少增值服務要自費,按頭頸加 30 元,由資深職員按摩再加 10元,但兩位臥底對按摩都好有要求,結果每個項目都決定加錢,而妹頭更加豪氣請客,為阿正及攝製隊增添價值 90 元的採耳服務。原來阿正同攝製隊人員都係人生第一次採耳,難怪妹頭雖然出錢請客都心情靚靚,表示「拎晒大家第一次!」好開心。