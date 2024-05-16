頂級名媛飛紐約出席細女畢業典禮　孭40萬限量版Hermès盡顯身價

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）結婚多年，一直非常恩愛，兩人育有一對仔女，大仔Julian前年在美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）畢業後曾在紐約的名牌公司工作，去年回港正式接手家族鐘錶和眼鏡生意，而細女邱聖華（Jessie）近日亦於美國紐約大學（New York University）正式畢業，邱子傑夫婦同兒子都有專程飛去當地參加畢業典禮，一家四口更趁機在紐約遊玩，非常盡興！

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）。（IG@dr_maret_lee）

兩人育有一對仔女。（IG@dr_maret_lee）

大仔Julian前年在美國賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）畢業。（IG@dr_maret_lee）

去年回港正式接手家族鐘錶和眼鏡生意。（IG@dr_maret_lee）

細女邱聖華（Jessie）近日亦於美國紐約大學（New York University）正式畢業，邱子傑夫婦同兒子都有專程飛去當地參加畢業典禮。（IG@dr_maret_lee）

叻女！（IG@dr_maret_lee）

一家四口趁機在紐約遊玩。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪連日來在IG曬出不少靚相，相中所見，保養得宜的邱李茂琪打扮年輕，同囡囡似足姊妹，而她孭着的Hermès Constance III Miroir Clouté Bag亦十分搶鏡，據知這款限量版手袋出自品牌去年的秋冬系列，手袋綴滿由銀器匠精心打造的鉚釘，售價216,600港元，但炒價高達近40萬！

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

保養得宜的邱李茂琪打扮年輕，同囡囡似足姊妹。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪孭着Hermès Constance III Miroir Clouté Bag。（IG@dr_maret_lee）

複式豪宅曝光。（IG@dr_maret_lee）

絕對是VIP！（IG@dr_maret_lee）

Hermès Halzan。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪除了出席囡囡的畢業典禮之外，更一起過母親節，又一起睇Talk show，玩得非常開心！現年21歲的邱聖華3歲已經下廚，10歲曾跟名師學廚，12歲時曾參加TVB節目《我係小廚神2》，最後贏得季軍。愈大愈靚女的邱聖華身形高䠷，不時大曬Fit爆水着照，充滿青春活力，又不時分享與男友的合照，相當甜蜜！

一起過母親節。（IG@dr_maret_lee）

一起睇Talk show。（IG@dr_maret_lee）

曾參加TVB節目《我係小廚神2》，最後贏得季軍。（影片截圖）

愈大愈靚女。（IG@dr_maret_lee）

不時大曬Fit爆水着照。（IG@jessie_yauu）

青春！（IG@jessie_yauu）

青春！（IG@jessie_yauu）

名花有主。（IG@jessie_yauu）

好Sweet。（IG@jessie_yauu）