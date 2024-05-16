《九龍城寨》令城寨四子火速爆紅　四仔張文傑網民嘆係漏網之魚

電影《九龍城寨之圍城》近日在網絡上爆紅，除了突然多了很多人自稱是「劉太太」後，另一位電影中的主角亦爆紅，就是「城寨四子」中的張文傑。張文傑自幼習武，通曉詠春、跆拳道、泰拳、拳擊等多種武藝，他於電影中飾演能醫能打的深情男子AV（或叫四仔），根據原著AV有部分故事未於電影出現，有部分小說或漫畫讀者估計，《九龍城寨》或有機會再拍續集，交待未完成的劇情。

城寨四子中的張文傑亦火速爆紅。(劇照)

張文傑飾演四仔。(劇照)

其實張文傑於2001年時已經入行，當時他擔任動作指導，直到2009年始才開始走入幕前。張文傑近年最為人熟悉的電視劇作品有《地產仔》﹑《冥冥之中》及《黑金風暴》，而電影演出則有《一個人的武林》﹑《怒火》﹑《神探大戰》等。

四仔雖然大半套戲都遮住塊面。(劇照)

有網民話點解張文傑唔一早除衫。(ig@germancheung)

《九龍城寨之圍城》中亦有不少「位」說到將上一代的「城」交由下一代，網絡上不乏討論關注新一代演員是否將會有上位機會。電影上映後，除林峯外，不少觀眾都留意到伍允龍﹑劉俊謙等較多戲份的配角，亦有部分觀眾目光在張文傑身上，雖然他的戲份不多，但最後一幕脫衣及除面罩後型爆表現，甚至有影評人指部分女觀眾驚嘆：「在戲裡，為何他不早點脫光衣服？很可惜啊。」

原來張文傑都有溫柔嘅一面。(ig@germancheung)

張文傑係漏網之魚。(ig@germancheung)

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