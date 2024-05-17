29歲前「美女學徒」疑北上跟大佬B搵食　大騷迫爆上圍寶刀未老

現年29歲的程美段（Kiwi）模特兒出道，因參加TVB節目《美女廚房》「美女學徒」人氣急升。後來她成為杜汶澤節目助手，穿上「車厘龜」緊身背心大騷傲人上圍爆紅，後來她爆出杜汶澤拖糧而成為焦點人物。早年她已淡出幕前，有指她轉行做保險賺到年薪過百萬，之後又轉做美容，又自言不及以前做保險賺得多。

程美段。（資料圖片）

日前程美段竟驚現深圳出席吳志雄（大佬B）私房菜開業儀式，重現迫爆上圍！近日有內地男網紅出席恭賀大佬B新店開張，竟當場遇見程美段。程美段穿上緊身長䄂上衣，身材玲瓏浮凸，相當吸睛。

程美段因「車厘龜」背心爆紅。（網上圖片）

程美段在片中恭喜大佬B「恭喜發財」，相當搞笑。片中可見她有些少怕醜，似乎不太習慣鏡頭，不過一樣靚女。程美段突然現身大佬B開張儀式，莫非北上跟大佬B搵食？程美段演藝事業波折不斷，2018年曾被指因恃竉生驕被前經理人陳達仁飛起，更公開被斥「性格好倔」。雖然已淡出幕前逾三年，程美段去年中自爆仍有人邀請出騷及問價，要求她穿「車厘龜」背心現身，但她興趣一般，更指沒有五位數酬勞都不會接活動。

程美段竟現身大佬B深圳私房菜開張儀式。（抖音）

程美段竟現身大佬B深圳私房菜開張儀式。（抖音）

祝大佬B恭喜發財。（抖音）

身材依然迫爆！（抖音）

程美段成為全場焦點。（陳順禎 攝）

程美段成為全場焦點。（陳順禎 攝）

程美段IG Followers有12萬，排名第5。（程美段IG）

程美段身材一直都很好。（程美段IG）

程美段IG Followers有12萬，排名第5。（程美段IG）

程美段。（程美段IG）

程美段身材一直都很好。（程美段IG）

《向西聞記》單元主演之一程美段。（電影公司提供）

程美段為香港女性模特兒及主持，2018年開始參與電視節目演出。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段是中菲混血兒，父親是香港人，母親是菲律賓人。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段操肌操到好Fit。（IG@kiwichingg）

程美段表示Post IG只是想紀錄自己身材的變化。（IG@kiwichingg）

程美段表示Post IG只是想紀錄自己身材的變化。（IG@kiwichingg）

程美段的身材非常出眾。（Instagram/@kiwichingg）

2018年程美段參與無綫電視綜藝節目《美女廚房》，演出其中一位「美女學徒」。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段是其藝名，為呈現美好身段之意。其前藝名為「徐藝媛」。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段為香港女性模特兒及主持，2018年開始參與電視節目演出。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段是中菲混血兒，父親是香港人，母親是菲律賓人。（Instagram／＠kiwichingg）

2018年程美段參與無綫電視綜藝節目《美女廚房》，演出其中一位「美女學徒」。（Instagram／＠kiwichingg）

程美段是其藝名，為呈現美好身段之意。其前藝名為「徐藝媛」。（Instagram／＠kiwichingg）