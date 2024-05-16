家族榮耀之繼承者｜林峯「車震」戲引熱話　對手原來係選美亞軍

無綫劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（15日）播出的第三集劇情相當精彩，除了高浚（林峯飾）與丘皓兒（佘詩曼飾）的分手真相終極曝光，丘家大嫂朱麗琪（陳靜飾）及丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）的惡鬥亦將會白熱化。早於第一集，麗琪與綺婷已因為丘老太送贈給丘家新抱的祖傳翡翠頸鏈鬧得頗不愉快，皆因麗琪是在丘老太過世後才嫁入丘家，故在一眾新抱中，只有她沒有祖傳翡翠頸鏈，並因而經常受到綺婷奚落。

最愛刁難麗琪的綺婷，昨晚一集向二姨太家碧（張鳳妮飾）提議於即將舉行的戲曲中心周年慶典中配戴丘家祖傳翡翠頸鏈出席，更狀甚囂張地替麗琪沒有翡翠頸鏈感到「不值」；不甘「做手下敗將」的麗琪即向守仁（許紹雄Benz雄飾）半發爛半撒嬌表示要從守仁前妻美瑛（龔慈恩飾）手上借用翡翠頸鏈，守仁亦果真厚著面皮跪求美瑛，可惜一如所料失敗收場，最終皓兒雖鬧爆守仁縱壞麗琪，但還是心軟代守仁出面遊說媽咪。而阿佘鬧爆Benz雄一場，更搞笑地引發不少網民共鳴，並肉緊鬧爆守仁「重色輕女」兼「重色輕情義」。

阿佘呢番教訓老竇嘅肺腑之言，又真係幾到point。

讚許紹雄超好人兼係「美食大使」

經過守仁、皓兒及美瑛的努力及包容，麗琪終得償所願配戴翡翠頸鏈出席周年慶典兼搶盡風頭，令綺婷氣至吹鬚睩眼，而家碧則全程食花生冷笑不語、足見是頗有城俯的狠角色。昨晚相關場口，除了豪門少奶大戰夠晒吸睛，陳靜超性感的Deep V晚裝打扮亦是贏盡焦點，將其美好身段表露無遺。劇組透露該場還有一個亮點，是三位「丘太」配戴的翡翠頸鏈均是貨真價實，且相當名貴！有份配戴翡翠頸鏈的陳靜，事後受訪時坦言現場有專人跟場，而她不用埋位時亦盡量坐定定：「現場有專人幫我哋戴同除，唔使埋位時我哋會乖乖地坐定定，盡量唔好周圍走令到首飾有損毁。其實有專人跟場真係安心好多，因為我自己都唔係好識戴。」談到與許紹雄合作，陳靜坦言十分開心，並笑指許紹雄是「美食大使」：「Benz哥唔單止有經驗，佢仲好幽默，份人好好笑、好Nice，有啲咩好嘢食都會同我哋分享，相對地同佢合作冇咁緊張。」談到如何投入角色，陳靜一本正經謂：「要相信角色，同埋好多謝Benz哥提點我好多嘢，同埋畀咗好多鼓勵我。」

高浚仲要講大話…

另高浚與皓兒當年之所以分手，原來因為天性愛玩的高浚夜蒲期間與惹火女子一撻即著兼演變至激吻兼車震，直擊事件經過的皓兒打電話試探高浚時，高浚更企圖撒謊矇混過去，結果罪加一等分手收場。

激吻戲。

「車震女」林雪卉身手不凡＋腹肌勁搶

昨晚林峯無論是車震及激吻戲均相當震撼眼球，並引發「車震女主角」亦成為網民起底目標。飾演林峯車震對手的長髮大眼美女是馬來西亞藝人林雪卉（Sandra），曾在Miss Global 2021/2022選美活動中獲得第二名，一對無敵逆天長腿相當無敵，並同時兼顧模特兒工作，驟眼看更似是馮盈盈及周汶錡混合體。Sandra是動靜皆宜代表，經常會做gym加以鍛鍊，操出結實又線條分明的亮麗腹肌。除了身形線條一流，Sandra身手亦相當了得，踢腿出拳快如閃電外，瑜伽高難度動作亦全部輕鬆KO，絕對多才多藝。

高浚仲要講大話…

林雪卉IG相。