謝玲玲被問大仔緋聞即落閘　未肯定「新抱」胡美貽地位：還沒結婚

現年67歲的名媛謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女，個個仔女都遺傳了媽媽的美貌，相當出眾。最近謝玲玲與趙慧珊（Aka）舉行慈善畫展，日前舉行酒會，謝玲玲的子女包括林恬兒（Emily）、林孝能及林心兒（Elly）都有到場支持，但就未見與TVB小花胡美貽（Nicole）傳出秘戀的大仔林孝賢現身，而謝玲玲在接受訪問回應大仔的緋聞時就表示尊重子女，不會過問，但當被問到有否見過胡美貽時，她就刻意避談！

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

個個仔女都遺傳了媽媽的美貌，相當出眾。（IG@hlingling）

最近謝玲玲與趙慧珊（Aka）舉行慈善畫展。（IG@aka_chio）

謝玲玲同女兒林恬兒（Emily）及林心兒（Elly）。（IG@hlingling）

細仔林孝能及林心兒。（IG@hlingling）

謝玲玲與大仔林孝賢一起坐遊艇出海。（IG@hlingling）

謝玲玲指大仔林孝賢亦有到場，送上恭喜後便先行離開。早前有報道指林孝賢秘戀胡美貽半年，女方更融入家中與未來奶奶同住，對此，謝玲玲在受訪時就自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，不會過問，其後她被追問有否見過胡美貽時，謝玲玲就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，時代已不同，結婚生仔也不重要，最重要是開心。事後有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」此舉亦掀起網民熱議，紛紛猜測謝玲玲似乎仍未肯定胡美貽的地位，胡美貽行「未來奶奶」政策宣告失敗。

謝玲玲經常去旅行，生活寫意。（IG@hlingling）

胡美貽身材十分出眾。（IG@nicolewmy）

有報道指林孝賢秘戀胡美貽半年，女方更融入家中與未來奶奶同住。（IG@nicolewmy）

有指生日Party是在謝玲玲的九龍塘豪宅中舉行。（IG@nicolewmy）

十分闊落！（IG@nicolewmy）

搭私人飛機出行。（IG@nicolewmy）

有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」（網上截圖）

而胡美貽自被爆出戀情後，一直未有更新IG，上個月中出席「TVB Plus啟播」記者會被問到戀情時，她亦避談：「都係工作為主。」並聲稱在屋企住。提及與謝玲玲在IG互相關注，她就回應：「係朋友。」至於被問到與謝玲玲兒子發展的可能性時，胡美貽就繼續避談：「都係唔好講呢啲講返工作。」

胡美貽自被爆出戀情後，一直未有更新IG，上個月中出席「TVB Plus啟播」記者會被問到戀情時，她亦避談。（資料圖片）

身材好！（IG@nicolewmy）

水着照。（IG@nicolewmy）

胡美貽不時大派福利。（IG@nicolewmy）