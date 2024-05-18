顧紀筠爆半山豪宅相當潮濕　每日開8部抽濕機：諗自己係咪有風濕

顧紀筠今日（17/5）以評判身份出席無綫新節目《拍檔廚房》拜神。顧紀筠接受《香港01》訪問時表示：「今次為呢個節目做評判，係因為志偉同我講話有嘢益我，話有好嘢食喎。可能平時一個禮拜7日中有5晚我都會出街食飯，變咗全港九嘅餐廳我都試過晒，咁所以佢哋覺得我識得分咩叫好食，咩叫做唔好食。不過講到煮嘢食，我係學晒所有嘅烹飪，但我就唔會入廚房嘅。其實主要係想屋企負責煮嘢食嘅朋友知道我係識煮嘢食嘅，加上自己多嘢做，咁所以係冇時間煮。」

顧紀筠為節目擔任評判。（陳順禎攝）

提到早前在社交平台分享為Do姐慶祝開設 YouTube頻道，邀請多位好姐妹到位於半山的豪宅作客，相中顯示家中露台景觀非常開揚，從太平山頂俯瞰香港，港島中環、灣仔、維多利亞港都盡收眼底，以及家中巨型聖誕樹下推滿過百個Hermes 名牌盒氣派十足。

顧紀筠曾用Hermès盒佈置聖誕樹，認真厲害。(IG：Kooloban）

5位都Keep得好好！（IG/@do_do_cheng）

對於家中居高臨下俯視維港，顧紀筠笑言：「其實上山頂都睇到㗎，都係講心情啫呢啲嘢。（住半山好潮濕！）係好潮濕，每日開8部抽濕機，加埋要倒8桶水，咁潮濕，對於年紀大係唔好，咁所以我要盡快搬返落去，等我唔好太過濕，哈哈。（你有風濕？）好難講呀，因為一痛嘅時候，就會諗自己係咪有風濕。多謝大家關注，香港都真係一個好靚嘅地方。」

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至於擺放過百個名牌盒在家中，顧紀筠笑言：「其實我成日喺我啲文章度講，我係一個垃圾婆嚟，因為我咩垃圾我都儲，因為我有個構思我係想整一件垃圾藝術品，連口唇膏嘅樽我都儲，搞到我老公都笑話唔知點解會娶咗個垃圾婆返嚟。而我最初keep呢啲盒嘅時候，心有個目的係想做，但因為數量少，所以唔夠睇頭，變咗我係要一路係咁儲，變咗每一個盒返嚟嘅時候，我都要用保鮮紙包住，然之後要擺喺貨倉入面。點知咁啱嗰次諗起個主題，於是就係咁擺咗喺聖誕樹底。（好似有百幾二百個！）都有嘅。（都係之前買完淨落嚟嘅包裝盒！）係呀，我諗都有儲咗差唔多二十年。（而家仲有儲？）仲有儲呀，我諗有一日就唔儲，因為香港嘅天氣好潮濕，如果包得唔好，好易濕然後就發霉就唔用得，變咗我係要花好多心機去照顧佢。」