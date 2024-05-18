前港姐季軍大曬白滑長腿美貌氣質更勝從前　嫁富二代老公生活無憂

現年29歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，但因受疫情影響而令婚禮一直延期，直至去年終於在意大利佛羅倫斯舉行婚禮。據知丁子田現時在地產公司擔任物業顧問，並定居上海，她亦不時在社交平台分享日常生活。日前丁子田在IG曬出一輯黑白照，身穿黑色樽領緊身衫的她大擺各種Pose，一雙白滑長腿相當吸睛！

丁子田（Sara）在2018年參選港姐奪得季軍。（IG@sara.tingg）

2021年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚。（IG@sara.tingg）

去年兩人在意大利佛羅倫斯舉行婚禮。（IG@sara.tingg）

姊妹團。（IG@sara.tingg）

丁子田在IG曬出一輯黑白照。（IG@sara.tingg）

一雙白滑長腿相當吸睛！（IG@sara.tingg）

不時在社交平台分享日常生活。（影片截圖）

來自美國芝加哥的丁子田出身富裕，姑媽是資深演員丁主惠，她畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選港姐前曾任藥劑顧問兩年。丁子田在當選港姐季軍後簽約TVB，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友，但她曾坦言因廣東話不好，因此少了很多工作機會，相當失落。2020年丁子田約滿後即決定離巢，並淡出幕前。

2018年港姐由陳曉華（Hera）勇奪冠軍，鄧卓殷（Amber）獲得亞軍及最上鏡小姐，季軍由丁子田（Sara）奪得。（資料圖片）

丁子田媽媽好後生。（IG@sara.tingg）

丁子田曾在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友。（YouTube影片截圖）

只是客串演出。（YouTube影片截圖）

丁子田曾坦言因廣東話不好，因此少了很多工作機會，相當失落，2020年約滿後即決定離巢，並淡出幕前。（IG@sara.tingg）

2021年丁子田突然公布求婚喜訊，男方吳杰龍背景猛料，有「香港頂級時尚富豪家族貴公子」之稱，他的爸爸將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國市場，本身甚有商業頭腦的他又曾一手包辦計劃及宣傳等，兩人郎才女貌，相當合襯。而丁子田嫁入豪門後亦生活無憂，她曾曬出位於上海市中心的豪宅，空間十分大！

郎才女貌！（IG@sara.tingg）

定居上海。（IG@sara.tingg）

夫妻檔出席活動。（小紅書圖片）

美貌更勝從前！（IG@sara.tingg）

滑雪。（IG@sara.tingg）

丁子田所住的翠湖天地位於上海市中心優越地段，被外界視為上海豪宅風向指標。（小紅書圖片）

空間十分大！（小紅書圖片）