kayan9896遭試當真Tyson Yoshi群起取消關注 9字回應不和傳聞

較早前kayan9896戀情意外曝光便大方認愛，並直認與「Ball后」薛芷倫的大仔馬桂烽（Justin）已拍拖半年，直接宣告與林家熙的舊情正式畫上句號。不過就有眼利網民發現林家熙和好友Tyson Yoshi 、以及YouTube頻道「試當真」、游學修、一眾好友群起取消她的關注，而早前Tyson Yoshi出席品牌活動時，被問到unfollow事件時，一聽到家忻名字時，即時落閘表明：「唔回應」，令不和傳聞甚囂塵上。

kayan9896終極回應不和傳聞。（陳順禎攝）

kayan9896今晚（17/5）現身將軍澳出席活動，就事件接受《香港01》訪問說：「其實之前見到面都有打招呼。（佢哋有冇應你先？）咁我又唔知。（傳你哋反晒面，係咪真㗎？）我覺得自己就冇啦，人哋做咩我改變唔到。（被取消關注有冇唔開心？）咁又冇嘅，始終社交媒體就係社交媒體，同埋人生都會有唔同嘅階段。（之前喺Tyson Yoshi面前提起你，佢話唔回應！）咁嚴重。（你同佢關係咁差？）我自己就覺得冇囉，但就唔知佢。（同佢仲有冇聯絡食飯？）都冇，因為都有自己嘅生活。（見到林家熙會否尷尬？）唔會尷尬。（大家仲係咪朋友？）見到面會打招呼。」