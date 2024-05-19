破壞黃家駒墓碑男子前科纍纍　曾為搏出位猥褻強吻炎明熹紙牌

樂隊Beyond主音黃家駒位於將軍澳澳華人永遠墳場的墓碑，今早（19日）被一名自稱「社會破壞者光頭Bob」的男子瘋狂破壞，他一邊唱《海闊天空》，一邊向墓碑淋汽水、塗污墓碑，又用鐵錘重擊碑上照片等。

他用鐵錘狂敲黃家駒碑上的照片。（小紅書）

狂徒對墓碑淋汽水，連旁邊的墓碑也遭殃。（小紅書）

狂徒用筆塗污黃家駒的照片。（小紅書）

這名行為瘋狂的男子，其實已非首次做出令人髮指的行為，更自稱喜歡搞事。去年9月，他曾於炎明熹（Gigi）擔任代言人的快餐店外，對其1:1廣告紙牌作出猥褻行為，「強吻」Gigi紙牌並拍下整個過程。他當時去到快餐店外，先是指著紙牌不停爆粗辱罵：「炎明熹，我X你老X！」、「我依家就嚟猥褻你！淫褻你！強吻你！」其後他便開始強吻對方的紙牌，將頭緊貼著紙板上Gigi的嘴唇和私處，「非禮」Gigi並叫大家認住他。

自稱「光頭Bob」的這位人士，忽爾指著炎明熹的1:1紙牌喪鬧，難以理解。（IG短片）

該名男子強吻炎明熹紙牌，行為古怪。（IG短片）

他更強吻炎明熹紙牌的敏感部位，相當噁心。（IG短片）

他又忽然指著路過的婦人說：「打X死你！」老婦十分淡定回覆：「乜X嘢呀？阿婆80歲你都唔係咁啦！」其後他卻開始笠水笑笑口，老婦一度拿出椅子疑似自衛，其後都離去。

Bob突然指著路過老婦，跟她說：「打X死你！」但老婦十分淡定，毫無懼色。（IG片段）

該名自稱「光頭Bob」的男子在網上薄有名氣，經常做出出位行為，與網紅劉馬車等為伍，早前他有現身劉馬車的「見面會」，並於尖沙嘴碼頭當眾飲海水，又不時當街撩途人吵架。