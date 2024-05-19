李龍基借助神明保佑Chris盼早日有結果　拒談何伯：分分鐘累咗人

近排因未婚妻（Chris）捲入連串負面風波而人氣爆燈的李龍基，今晚（19日）現身尖東為「《開心大派對》愛·最美麗維港之夜2024」擔任嘉賓，一陣粉紅色打扮，非常搶眼。

李龍基今晚（19日）現身尖東為「《開心大派對》愛·最美麗維港之夜2024」擔任嘉賓，一陣粉紅色打扮，非常搶眼。（陳釗攝）

李龍基風騷現身。（陳釗攝）

李龍基直言近日的確比較忙，都是唱歌為主，6月份在內地會有兩場騷，明日先會到南沙宣傳，然後再落廣州即日來回，「呢啲工作都係最近接洽的，我都感覺最近好似紅咗好多咁，係好紅喎唔知點解，但老實講咁樣紅法唔係幾想，凡事都有正反兩面，有好有唔好，但站喺我立場當初真係唔係幾好，但而家又好似造就咗我少少嘢。（係咪都想用工作去分心？）呢個絕對係，尤其唱歌，好似前幾日去澳門登台，好多人陪你一齊開心。」

同場還有薛家燕及一眾聲夢歌手和中年好聲音歌手。（陳釗攝）

未婚妻王青霞（Chris）的案件今個月28日再訊，問到對方現時心情？李龍基說：「佢都開始好返好多了，習慣咗好多，我每日都會見一見佢。（仲會唔會好波動見到你會喊？）而家好咗好多，叫做接受囉。」

李龍基都坦言希望快點到宣判結果的一日，形容現在每日都很煎熬，「因為唔知會有咩發生，當然我而家都係盡力去幫佢，做得幾多就幾多。（有冇評估過有機會發生咩情況？）冇了，已交晒畀律師處理，況且呢個律師信得過，應該幫得到Chris。」

李龍基透露未婚妻Chris現時心情好了很多。（攝影、攝錄：潘樂文、麥超億）

李龍基續言雖然現在睡眠有所改善，可以睡到5、6小時，但一日未有結果，一日都好像有東西壓著心口，「希望呢嚿石頭早啲搬開啦。」他又言：「情況應該唔會再差架了。但點都好啦，都要接受嘅。（你係咪都已做好心理準備？）好難講，而家咩都係未知之數，雖然會盡力，但法庭上嘅嘢好難講。我而家都借助神明，希望黃大仙聽到我嘅稟告，保佑保佑。」

李龍基希望未婚妻Chris的案件早日有結果，讓他可放下心頭大石。（陳釗攝）

另外，談到《東張西望》播出76歲何伯與細他逾30年「新何太」閃婚一事，隨即成為全城熱話。李龍基表示沒有詳細去看，只是望了望標題，始終是人家的事，不會太著意，「我自己嘅事都未顧掂，費事理人哋咁多啦。」對於風頭被何伯蓋過，李龍基連聲說：「冇問題！冇問題！」

何伯及「新何太」的愛情故事近日成為網民熱話。(節目截圖)

有網民讚他叻仔，處理得體，相反何伯搞到眾叛親離。李龍基風騷說：「由得佢啦，我同Chris咁耐了，我好了解佢，亦都好值得去愛，我亦知道佢對我係真心，呢個已經夠㗎啦！（你覺得何伯和新何太係咪真心？）我唔知，因為我冇詳細去睇內容，無謂評論。（可有忠告畀何伯？）冇啦，我自己都搞到一塌糊塗。而且咁大個人，自己識處理㗎啦，你話我嘅意見好好咩？未必好㗎，分分鐘累咗人𠻹呀！所以唔出聲好啲，佢哋自己處理啦。」

李龍基不評論何伯，自嘲都搞到一塌糊塗。（陳釗攝）

有人指何伯和新何太相識不足3個月便閃婚太快？李龍基的看法是：「我同Chris都認識咗14、15年，呢段時間都夠㗎了，如果咁都認唔清一個人就真係好失敗了，所以我覺得我今時今日都唔算失敗嘅。」