姜濤放棄偶像包袱自嘲「巔峰肥」　轉貼Haters製超肥P圖獲讚高EQ

姜濤近日正忙於《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》澳門站，過往常被取笑身型是肥仔的他，近日大曬瘦身成果。他在新相中竟激罕以背心上陣，「肉臂」亦比之前瘦。

姜濤近日似是很滿意瘦身成果，竟然激罕大驟手臂！（IG@keung_show）

姜濤以往惜肉如金，經常長褸長褲包到陷，肯露手臂好難得。（IG@keung_show）

姜濤在網上有不少Hater，但近日他卻連番放棄偶像包袱，更把Hater的改圖換成社交平台的頭像。這張相中，姜濤被改成超圓臉。更逼爆屏幕。上面有簡體寫成的「夠姜」兩字。他甚至自己再幫兩張黑圖改髮型，寫下：「我兒子」及「我女兒」。網民讚他EQ高，與Haters玩埋一份，識得自嘲好大方，不會對負評斤斤計較，更連內地網民都直言對他的幽默感另眼相看。

姜濤轉貼這張Haters的改圖，更換成頭像。（IG@keung_show）

姜濤貼埋自己的「兒子」。（IG@keung_show）

又將P圖改髮型變成「我女兒」。（IG@keung_show）

不過他明顯瘦身成功，最新相已經面尖尖。（IG@keung_show）

今日他在演唱會尾場前再發功，自貼在直升機上的超肥仔黑圖，完全冇頸，脹爆如一個波。姜濤自嘲「巔峰肥」，更表示：「偶包，早就沒了，想通了。」另一位相中人邱士縉（Stanley）都有留言，說：「我咁努力保護你，做咩自爆😂😂」、Jeremy亦說：「痴線😂😂😂 冇諗過係你自己po出黎」游學修則在Threads指歡迎姜濤「X化」。有姜糖表示，決定要將這個肥仔樣印成汽球，拎去「姜濤灣」（銅鑼灣）派發。

姜濤宣布早已想通，並放棄偶像包袱。（IG@keung_show）

他居然自貼黑圖，自嘲「巔峰肥」。（IG@keung_show）