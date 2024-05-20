30歲超索華姐在機場竟被性騷擾：因為我們是台灣女生就該被車震？

余思霆剛在上個月踏入30歲，她在社交平台亦放出了自己的生日福利照，相當靚女，果然不負近年「最索華姐」之稱號。

余思霆剛在上個月踏入30歲。（余思霆@IG）

余思霆絕對係近年「最索華姐」。（余思霆@IG）

不過，她在發放美照同時，亦分享了一件令人心痛的事情。話說余思霆早前與一班女友人準備由香港飛往台灣，在機場餐廳食飯時，因此她們一行人一直說普通話，旁機有幾名男士以為她們不懂廣東話，於是便談起一些令人不安的言語。

余思霆遇到壞事。(IG圖片)

余思霆遇到壞事。(IG圖片)

余思霆遇到壞事。(IG圖片)

余思霆長文如下：

「在我開始分享我生日之旅之前

有件事想跟大家說，也許只有遇過的女孩才會懂

而我不希望有下一個女孩。

在四月的某日大約13:06左右

我和閨蜜開開心心地準備從香港到台灣，到機場後我們去了敏華冰廳，坐在六人桌的最右邊兩側，我們邊吃邊聊著天，當下我們用國語對話 ，因為我們是台灣人（但我們會都會說廣東話）

當時我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿著制服和反光條背心。當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊四位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說

男士：「今天咩日子 點解咁多女？」

因為這句話引起到了我的注意，可以一心多用的我表面上在跟閨蜜聊天，但事實上我正聆聽著這些男士的對話

男士：「誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！」

聽完這些對話我感到極度不安，當時我不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟他們說：「其實我哋聽得明廣東話嘅！」

他們頓時安靜，我在他們不知道如何反應的當下說：「再見。」

以我的個性，我原本以為應該過兩天就會忘記這件事，但現在已經過去半個多月，直到我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及噁心。

他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？

這件事真的讓我留下了很大的陰影，我想了好久，決定站出來！因為我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？

我很清楚地在他們的制服上看到了他們所屬的公司，也已發送信息到該公司，但卻未得到任何回應。

女孩們，如果遇到類似的情況要勇敢站出來 ！」

余思霆鼓勵女生遇到這些事要站出來。（IG@余思霆）

余思霆鼓勵女生遇到這些事要站出來。（IG@余思霆）