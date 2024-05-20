黃家駒墓碑被破壞　同鄉黃一山四字表達內心感受望還家駒一個公道

下月30日（6月30日）便是樂隊Beyond主音兼靈魂人物黃家駒逝世31週年，但粉絲與粉絲對他的思念依然不減，可惜日前卻發生一件人神共憤的事，有人到家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墓碑作惡意破壞，事後Beyond成員黃家強、黃貫中及葉世榮發文怒轟破壞者的行徑，粉絲及廣大市民亦對此感到非常痛心。

今年是黃家駒逝世31週年。

由葉世榮、黃家強、黃家駒、黃貫中組成的Beyond，永遠都是香港殿堂級樂隊。（資料圖片）

黃一山去年也曾到家駒墓前拜祭，並透露自己與家駒是同鄉，同是廣東台山人，當時更大讚家駒：「係台山嘅驕傲，都係我哋姓黃嘅驕傲！」所以在發生家駒墓碑被惡意破壞事件後，黃一山也透過社交平台表達自己內心的怒火，直言對事件痛心疾首。

黃家駒的墳墓日前遭到惡意破壞。（小紅書）

破壞者的行徑可謂人神共憤。（網上片段）

黃家駒去年逝世30年時，黃一山曾到家駒墓前拜祭。（小紅書）

黃一山去年前往黃家駒墓前拜祭的照片：

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黃一山穿回去年去拜祭家駒的那件藍色恤衫，一念嚴肅地說：「相信大家都睇到家駒的墳墓被破壞的新聞，我當然感到非常之痛心疾首，因為我都是台山人，我也都是黃氏宗親的一份子，去年家駒逝世30周年，我還特意去到香港家駒的墳墓那裡拜祭他，可惜今年估計都要一段時間才可以修復這個墓碑，對於這樣的破壞者，大家放心，根據香港法律，刑事毁壞最高的就是監禁10年，我相信他們一定會受到應有的懲罰，還家駒一個公道，也都還所有家駒迷一個交代。」不少網民留意支持：「判他終身監禁，太可惡了」、「我只想親手打殘佢」、「必須嚴懲」、「10年怎麼夠，最少50年」等等。

黃一山對事件痛心疾首，還特意穿回去年去拜祭家駒時的藍色恤衫。（小紅書）

黃一山希望嚴懲破壞者。（小紅書）

還家駒何家駒迷一個交代。（小紅書）