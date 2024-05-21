呂良偉太太楊小娟大搞生日Party　前TVB玉女孖富豪男友風騷出席

現年67歲的呂良偉與太太楊小娟結婚多年，恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，羨煞旁人，是圈中的模範夫妻。日前楊小娟迎來54歲生日，一向人緣極好的她獲大批好友為她慶生，她上載了一段短片，並寫道：「要陪在喜歡的人身邊，一年又一年。520愛你！」當中「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩、周勵淇與老公傅浤鳴、張玉珊同男友盧啟賢都有出席，非常有面子！

呂良偉與太太楊小娟好恩愛。（影片截圖）

兩公婆經常出雙入對。（影片截圖）

模範夫妻！（影片截圖）

保養得宜。（影片截圖）

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩出席生日會。（影片截圖）

周勵淇與老公傅浤鳴都有出席。（影片截圖）

片中所見，生日Party在杭州一間花園餐廳舉行，現場以紫色花同氣球佈置，背景板寫上「May’s Party. Happy birthday! 」身為壽星的楊小娟行頭強勁，身上的外套同手袋都出自Chanel，再佩戴上鑽飾，一身打扮優雅高貴。而呂良偉的一身造型亦以深色為主，襯返老婆，兩人都保養得宜，完全看不出真實年齡！

生日Party在杭州一間花園餐廳舉行。（影片截圖）

現場以紫色花同氣球佈置。（影片截圖）

一身打扮優雅高貴。（影片截圖）

呂良偉的一身造型亦以深色為主，襯返老婆。（影片截圖）

貴婦Look。（影片截圖）

賓客陸續到場後，盧啟賢一見到甄子丹即搭住對方膊頭，又對着鏡頭比心心，心情大靚，而張玉珊身穿淺紫色Bling Bling衫襯同色休閒褲，年近半百皮膚仍白滑緊緻！現年49歲的張玉珊早年憑玉女形象大受歡迎，一向低調處理感情事的她，去年7月底突然公開認愛盧啟賢，雖然男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，一度傳出婚訊，更曾捲入是非之中，但仍無損兩人感情，張玉珊大讚富豪男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，她還透露有跟對方的小朋友相處，關係不錯。而近期張玉珊與男友亦愈愛愈高調，不時一起出席聚會，感情穩定。

盧啟賢一見到甄子丹即搭住對方膊頭。（影片截圖）

又對着鏡頭比心心，心情大靚。（影片截圖）

張玉珊同富豪男友盧啟賢為楊小娟慶生。（影片截圖）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）

張玉珊男友盧啟賢。

感情穩定。（IG圖片）