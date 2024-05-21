胡楓澳門演唱會星光熠熠媲美台慶　契仔張家輝唱極都係同一首歌

現年92歲的胡楓（修哥）日前於澳門的首個個唱已圓滿完成，這個於倫敦人綜藝館舉行的《修哥無限楓騷演唱會 2024》全場爆滿，陳淑芬、狄波拉、姜大衞，李琳琳、何麗全、樂易玲、劉家豪、梅小青、何小慧、汪曼玲和連炎輝等名人均專程前赴澳門支持修哥。全晚演唱會由「紅日」及「舊歡如夢」的快歌 medley 揭開序幕，修哥於唱罷這首 medley 後說：「各嘉賓，各位觀眾，大家好，祝願各位身體健康，生活愉快，我第一次在澳門開演唱會，非常之高興，而且破記錄有三十間主辦單位支持我今次個唱，希望大家今晚看完我整個演唱會才離開，好好睇㗎。」接著他便獻唱了《隨想曲》和《相識也是緣份》。

胡楓的《修哥無限楓騷演唱會 2024》星光熠熠。

及後修哥邀請全晚個唱第一組嘉賓，即電影《飯氣攻心 2》的拍擋包括鄧麗欣、王菀之和張繼聰出場，修哥先讃 Ivana 真的很乖女，經常「問候」他，惹來全場大笑；然後修哥親自揭開他和 Stephy 的淵源：「她仍是組合 Cookies 一員時，我便曾和她一起做 show ，但當時 Cookies 有九個女仔，我也分不清誰是誰，後來她單飛，我才知道她是 Cookies 的 Number 1，每樣事也很利害。」Stephy 即時很謙虛回應：「唔係㗎，麻麻地咋，我仲努力緊，我要向修哥學習。」到介紹張繼聰時修哥先笑說：「我好細過便睇到你而家」，然後補充說：「我係由你好細個睇到而家，你細個嗰陣好趣致，而家就變咗為一個型佬」，張繼聰則稱讃修哥是男士的典範：「又有型，對後輩非常之好，大家也很錫他，所以今日要帶一份禮物給 Bowie ，大家知唔知邊個係 Bowie ? 修哥個英文名就係 Bowie 啦，送份禮物俾修哥，Let’s Go !」接著他們三位後輩便合唱了《 Monica》，並改了當中的歌詞成為「Thanks，Thanks，Thanks Bowie Woo，誰能代替你地位？」之後他們加上修哥也合唱了一曲《千個太陽》。

及後修哥邀請全晚個唱第一組嘉賓，即電影《飯氣攻心 2》的拍擋包括鄧麗欣、王菀之和張繼聰出場。

Ivana 說今晚除了有修哥這位我們很敬重的前輩外，也有一位如同家人般的前輩在場，她便是殿堂級前輩羅蘭姐。羅蘭姐在全場掌聲下現身台上，修哥對張繼聰笑說：「阿聰，羅蘭姐交俾你照顧，以前由張家輝照顧，拜托你啦！」阿聰即時回應交給我們三個照顧，羅蘭姐便在 Ivana 和 Stephy 陪伴下唱出了她的飲歌《漫步人生路》。

Ivana請出殿堂級前輩羅蘭姐。

在《飯氣攻心 2》家庭成員退場後，修哥說：「今晚好多嘉賓㗎，數量也是破紀錄，有 24 個。」然後他便獻唱了《我找到自己》和《月亮代表我的心》兩首國語金曲。接著的表演嘉賓為胡杏兒，修哥憶述說：「杏兒第一次和我拍綜合性節目外景時，她整個人是在震的，連講對白也是在震，我即時叫她不要害怕。」杏兒說：「是否因為你太靚仔？我小時候經常看粵語長片、對你的印象最深刻，你姓胡，我也姓胡，為何這個明星可以這樣風度翩翩？高大有型靚仔，那時我便希望我日後的丈夫像你那麼有型便好了，幸好現在也找了一個，雖然他未及你那麽有型和靚仔，不過也 ok 的。」在和修哥懷緬一番後，杏兒便唱出了《妳的名字我的姓氏》。

接著的表演嘉賓為胡杏兒。

之後修哥也和顧紀筠合唱了《憑著愛》，原本坐在台上座位的顧老闆夫婿 Owen 陳仕煒也有高歌一曲送給修哥。曾和修哥拍攝旅遊節目的 Joe Junior 也唱了一曲 Diana ，而修哥也投桃報梨清唱了一小段 One Day 。接著人稱十一哥，修哥稱他為慈善家的何國材和他合唱了《沉默是金》。修哥在澳門舉行個唱怎能不找肥媽做嘉賓？她先在愈唱愈眼濕濕的狀況下唱了《媽媽 I Love Yoo》，然後和修哥合唱《友誼之光》，全場觀眾也一起大聲合唱，場面非常熱鬧和震撼。

修哥也和顧紀筠合唱了《憑著愛》。

旦哥以說故事型式講解他和修哥在七十年代的認識經過，以及修哥為了他們不讓導演責駡，把不是他的過錯以另一形式攬上身，讓旦哥一直銘記至今；修哥在唱《問我》至第二段時，Mike 曾比特從台底升到台上和他合唱，唱畢《問我》後，修哥說：「曾比特是年少有為的娛樂圈精英，我給了他一個外號是前途無限曾比特」，Mike 說：「年少我是 ok 的，但有為仍須努力」，修哥也很好奇 Mike 留了爆炸頭髪型是如何睡覺，然後 Mike 在一眾舞蹈員伴舞下獻唱了《初戀》；曾和修哥在電視劇合作的周柏豪也專誠送上一曲《最好不過》；黎瑞恩不單帶來經典作《一人有一個夢想》送給修哥外，也和他合唱了《願你待我真的好》；蘇永康在和修哥合唱完《前程錦繡》後，修哥問他爲為何叫「阿公」，是否很高輩分？康仔回答純屬誤會，修哥續說：「若果論輩分，我一定比你高，但我也不想別人叫我做阿公，我寧願大家叫我修哥，因為如果叫我阿公，就等於叫我修公（收工），我仍然很想工作和開演唱會。」修哥這番修公論惹來全場觀眾大笑，之後康仔憶述說：「父親為樂手，有一次他帶我到電視台看錄影，在等候時遇上修哥，他用手摸我的頭，並問我是否來看表演？」阿公續說：「我一直記住這件事，因為當時修哥的手真的很溫暖，這事亦令我領略到修哥待人接物數十年如一日，也是那麼溫暖。」

旦哥以說故事型式講解他和修哥在七十年代的認識經過。

緊接的表演嘉賓包括《中年好聲音2 》的古淖文、譚輝智及顏米羔和修哥合唱《男兒當自強》，古淖文另外送上修哥最喜歡的歌曲《雪中情》，譚輝智及顏米羔也合唱了《左右為難》；龍婷則和修哥合唱了《往事只能回味》；許靖韻也給修哥送上一曲《至少還有你》；修哥契女斑斑和他合唱《百花亭之戀》；組合「福 • 祿 • 壽」先以許冠傑加上譚詠麟的快歌組曲和大家見面，之後再和修哥合唱《夕陽醉了》，全場觀眾更打開手機燈製造氣氛；張家輝甫出現在台上便唱出《情已逝》，修哥問家輝：「這首歌上次你也有在紅館演唱會和學友唱過，今次又唱，是否唱上癮？ 一定要揀這首《情已逝》？」家輝答：「每次也是你安排給我唱」，接著他倆便合唱了《分分鐘需要你》。在表演完《情花開》後，舞台兩旁約數十位貴賓，包括主辦單位和藝人均移玉步，到舞台中央和修哥大合唱《朋友》，亦為今次《修哥無限楓騷演唱會 2024》劃上完美句號。

組合「福 • 祿 • 壽」先以許冠傑加上譚詠麟的快歌組曲和大家見面。

張家輝甫出現在台上便唱出《情已逝》。

修哥在慶功宴上獲得「亞太現場演出行業協會」，給他頒發「全球最高齡華人至尊演出家榮耀大獎」證書及獎杯，表揚修哥在演藝界的敬業樂業及非凡成就。張家輝在完成他的表演部分回後台後表示：「今日嚟出席契爺修哥嘅演唱會，我自己都習慣咗佢開演唱會，如果我係香港就一定會參與，我陪佢玩到沒完沒了，佢繼續開我就繼續同佢唱，修哥，好嘢！」黎瑞恩說：「希望修哥繼續開演唱會，繼續破亞洲紀錄，我見到修哥93 歲繼續在台上發熱發亮，其實係推動到我自己，我會繼續努力。」張繼聰說：「啱啱做完修哥係澳門嘅演唱會，非常之開心，好榮幸得到修哥嘅邀請，同埋可以近距離在台上看到修哥演出真係好感動，下次再有機會希望修哥會再邀請我做嘉賓。」龍婷說：「前年我在紅館看修哥個唱，看到很多嘉賓很崇拜他和很尊敬他，當時我也希望能成為台上一份子，今年很開心可以成為修哥澳門演唱會嘉賓，和修哥一齊唱歌。」顏米羔說：「雖然修哥已經93 歲，但我覺得他的活力比一個39 歲的人更利害，他絕對是我們的典範。」