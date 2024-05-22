汪峰新歡難忍網絡攻擊親拍片回應　李巧坦承曾離異澄清冇整容

內地歌手汪峰在日前在520這個特別日子，官宣認愛網紅李巧（森林北），還清楚地還原二人從認識到交往的時間線，引起不少討論。而二人從公開戀情後，網上流傳出不少揣測，甚至對李巧作出攻擊等，近日她就親自拍攝影片作出回應，承認自己是一位己離異的單親媽媽，還強調自己沒有整容，希望大家不要非黑即白的批評一切。

注峰520官宣認爰李巧。（視覺中國﹑李巧微博圖片）

對於網上流傳李巧早年的照片，甚至參加綜藝節目《非誠勿擾》的影片，有網民就質疑她現在的模樣與當年差很大，懷疑她有整容，對此她不畏言作出回應：「大家在網絡傳播中看到的有些是我曾經發布過的12年前，甚至更早到最近照片。因此，有些朋友質疑我是否做過整容，我想告訴大家的是，我只是在2019年做過牙齒矯正，這十幾年的容貌變化裡，除了褪去了青澀稚嫩的嬰兒肥，還蘊藏着你走過的路，見過的人，經歷的一切。」

李巧曾參加過《非誠勿擾》。（微博圖片）

李巧表示只做過牙齒矯正。（影片截圖）

除此之外，她亦大方談及自己的過往，承認曾有一段婚姻：「我和大多數女孩一樣，這十年裡經歷了結婚、生子，對生活的妥協和抗爭，最終和平離異。」而她亦表示自己在去年十月，因與汪峰探討音樂學院合作而認識的，直到今年年初才與對方正式交往，而在交往相處中對他作出了更多了解：「相處過程中，他剛正不阿的為人處世和外表搖滾，內心實質純粹質樸，是我萬萬沒有想到的。甚至有一些傳統固執，就如同他的歌曲一樣，給予了很多人對人生的深刻反思和面對挫折依然堅守初心的頑強生命力。」還稱讚對方是一位溫暖真實的人。