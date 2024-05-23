新垣結衣老公星野源被爆戀人妻主播　傳婚姻名存實亡一原因拒離婚

現年35歲的日本女神新垣結衣，於2021年5月19日突然宣布與現年43歲的日本歌手星野源結婚，兩人還聯署向傳媒發出聲明宣布婚訊。有「國民老婆」之稱的新垣結衣自出道以來一直都是全亞洲的夢中情人，她的婚訊一度令不少宅男粉絲心碎。這段婚姻至今已維持了3年，然而兩人於今年初卻突然傳出婚變。昨晚日本網民更瘋傳星野源出軌NHK人妻主播，有傳當日某週刊原定今年元旦刊登有關星野源不倫戀的報道，但被星野源所屬AMUSE公司豪擲10億日圓掩蓋了。有傳星野源和新垣結衣其實已是離婚狀態，兩人只是為免工作受影響，故並未有簽字離婚。

女神新垣結衣。(新垣結衣ig)

星野源。(星野源ig)

新垣結衣與星野源於2021年5月結婚。(網上圖片)

昨日本多個網絡平台瘋傳有「日本情報爆料巨頭」之稱的「滝沢ガレソ」帖文，內文指頂級女演員和男歌手婚姻亮紅燈，男方婚後偷食已婚NHK女主播，各種線索都指向星野源本人。根據該帖文內容指︰「一位和超有名女演員共演電視劇後閃電結婚的男歌手，結婚後和合作節目的某位NHK主播搞不倫戀。雖然今年元旦原本有本週刊要報道，但男歌手的所屬事務所支付了10億日圓來阻止報道刊登。（女演員和男歌手實際上已經算是離婚狀態，但考慮到對事業的影響而沒有離婚）」而男方偷食的對象是新婚，被發現有外遇後便被丈夫家趕出家門，要在網吧流連，與NHK女主播林田理沙的背景相似。

日網爆料帖文。(網上圖片)

星野源（右）和林田理沙主播2年前一同主持音樂教育節目。(NHK)

主播林田理沙。(NHK)

星野源所屬公司AMUSE火速在今日凌晨發布聲明，表示目前網路上關於星野源的揣測並非事實，公司也沒有搓掉新聞報道。聲明中還點名知名該爆料博主，稱該博主雖然未指名道姓，但明顯讓人知道是在說星野源，因此公司考慮採取法律行動，也請大家勿再散播虛假消息。

有傳新垣結衣與星野源已經離婚。(網上圖片)

新垣結衣是日本女神。(ig圖片)

新垣結衣是日本女神。(ig圖片)