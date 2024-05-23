黎明澳門個唱驚現高難度跳舞動作　震驚網民：同撞鬼一樣要講緣分

黎明（Leon）近月在澳門舉行《黎明STAGE ON 8演唱會2024》，吸引大批中港以及海外到場支持，可見黎天王入行多年，依然魅力不減。今次個唱無論舞台效果還是歌單上，都城市十足，黎明以施展渾身解數，獻唱多首經典金曲掀起回憶殺，令全場氣氛High爆。

黎明近年開騷都以官仔骨骨形象示人，今次都不例外。（葉志明 攝）

由於現場以內地觀眾為主，所以黎明全程以國語交談，相對少了金句。（葉志明 攝）

黎明狀態極佳。（葉志明 攝）

不過看過黎明近年演唱會的朋友都知道，黎明甚少跳舞，最多都是跟隨音樂節奏搖擺身體和「bom唧兩下」，早前更曾示範坐住唱快歌，簡直技驚四座。他當時就解釋：「唱歌算啦！有人話 Leon 坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」所以套用黎明金句：「有無機會跳舞同撞鬼一樣，都係要講緣分嘅。」

黎明激罕跳舞。（小紅書）

觀眾和網民以震驚來形容。（小紅書）

好少見勁舞黎明。（小紅書）

全情投入。（小紅書）

狀態極佳。（小紅書）

然而，日前居然緣分到了，黎明在歌唱上大騷「高難度跳舞動作」，有幸運粉絲激動表示：「哇黎明跳舞啊啊啊啊！我錯了！原來我很幸運哈，一如既往覺得坐著唱快歌是黎明的專利！我錯了～所以沒有心理準備～沒有及時的錄影～今晚5/19 他！竟然！跳舞！哈哈！很可愛。整個朋友圈都說我走運隨即引起熱話。」

好cute！（小紅書）

黎明跳起呀！（小紅書）

即刻全場尖叫。（小紅書）

網民影下震撼一幕。（小紅書）

從網上片段可見，黎明正獻唱《Sugar In The Marmalade》，但見他心情High爆，跟著舞蹈員往舞台兩邊走，又手舞足蹈，變身「勁舞黎明」非常投入，最後ending動作，黎明更在無預警下，原地高高躍起，彈跳力簡直是震撼13億人。有不少粉絲非常羨慕博主：「我也看了5.1首場也沒有跳，二刷時看到他跳，簡直瘋了」、「5.18、19他都好嗨，好幸運呀，我5.12那場沒有跳」。其他網民也激動留言：「大癲！呢一跳簡直震撼13億人。套用佢金句話齋：有無機會跳舞同撞鬼一樣，都係要講緣分嘅」、「這彈跳力太驚人」、「黎明驚現高難度舞蹈動作」、「我隔著的屏幕都在尖叫」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）