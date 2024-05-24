愛回家｜細龍生鄭世豪宣布離巢　爆某人證實消息：極影響家人

早前有指在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」的鄭世豪約滿離巢，消息傳出個多月後，鄭世豪今日（24日）在Instagram證實離巢消息，並透露今晚是「將會係道別的一夜」，相信是在《愛．回家》的最後演出。

鄭世豪飾演的「細龍生」深入民心。（IG圖片）

鄭世豪回覆傳媒表示：「各位記者朋友，對不起，沒有即時回覆大家，因為由當時的傳，我都一頭霧水，你哋熟悉我的，也知我不會亂答嘢博新聞，及後我才終於得知真相，也正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人 這我就更加不再作回應了🙇🏻‍♂️🙏 而今晚係我最後一集，我也出了個道別感謝Post，真係可以為自己作個最後總結，就是這樣了❤️✨」

愛回家｜林淑敏親口證實鄭世豪離巢：以我所知佢係約滿

鄭世豪上載了一張拖著行李箱等候登機的照片，未知道是否長遠離開香港。（IG圖片）

在IG上載多張照片，包括一張拖著行李箱等候登機的照片，並感性寫道：「感謝有一個平台✨讓我可以成長學習發展了廿四年的人生，感激曾經信賴信任合作過的一班伯樂們，如無大家一點一滴的提點愛護支持教導，就沒有仍堅持的鄭世豪可以出現了🙇🏻‍♂️💪✨今晚將會係道別的一夜，而離開一個小社區後會如何，我也不知道，也沒打算，一切隨緣吧。❤️ 再次感激各位觀眾朋友的支持，有聽我唱歌的，有睇我演戲的，大家都令我能夠讓爸爸媽媽感動過，讓家人放心，感覺並沒有浪費這廿四年的光陰。🙏✨ 得失，有得必有失；捨得，有舍才有得！人生得失，你需要淡然一點；做到捨得，你需要灑脫一點！很多事情，不如願，唯有淡看才從容；很多東西，成負重，唯有減負才輕鬆！」

（IG圖片）