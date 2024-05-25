顧家男歌手惹家暴疑雲嬌妻突發傷勢照　怒斥忍無可忍嬲到打嘢發洩

吳浩康（Deep）於2022年3月與郭思琳結婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，一家三口幸福美滿，去年2月他們更在社交平台高調慶祝結婚周年，可是卻在10月突然爆出兩人婚變的消息。郭思琳在IG鬧爆老公吳浩康，更自揭與吳浩康已分房瞓一年，掀起網民熱議，惹來外界猜測她想離家出走。不過郭思琳在接受傳媒訪問時就否認婚變，並澄清與吳浩康「冇事」，又否認離家出走，強調夫妻感情無問題。而吳浩康於去年12月宣布離開合作20年的英皇後，為了賺錢養家，一日打幾份工，更不怕辛苦去做地盤工，即獲讚有承擔，能屈能伸值得尊重，成功建立了顧家好男人形象。

吳浩康（Deep）去年3月與郭思琳結婚。

今年2月高調慶祝結婚周年。（IG@margiela.k）

慶祝囝囝1歲生日。（IG@margiela.k）

努力賺錢養家的吳浩康上月與老婆撇低B仔到泰國布吉度假享受二人世界，足見夫妻倆確實恩愛。然而郭思琳日前突然於社交網晒出手腕瘀傷照片，並嬲爆寫道：「紀錄一下，呢兩年半不斷重複提醒，然後又係繼續ignore，無限輪迴，最後終於忍無可忍嬲到要打嘢發洩。我知整傷自己都無補於事，但我真係好嬲，除咗大嗌同打嘢發洩，我真係唔知仲可以點做…為咗我個仔同娜姐（指愛犬），我已經唔介意做衰人。」由於她文中未有指名道姓，不禁令網民聯想到她是指老公吳浩康，隨即惹來家暴疑雲。

不過郭思琳有加上Hashtag指「我一直都唔係講緊我老公」、「唔好又屈我講緊佢然後網上公審我」、「如果你哋唔知人哋經歷緊啲咩，建議你哋收聲」，為老公吳浩康澄清，不關對方事。

郭思琳貼出受傷照惹家暴疑雲。(ig圖片)

吳浩康做地盤工養家。(ig圖片)