無綫前性感小花食麵爆恐怖經歷　被怪叔叔突襲搶食口水尾嚇呆

現年30歲的「Sa姨」羅詠怡（Kosa) 畢業於香港浸會大學視覺藝術系學士，她於2018年加入TVB，曾主持節目《#後生仔傾吓偈》，於2020年8月宣布離巢。她之後轉投ViuTV，有份主持《長知昔》等節目，又與樂隊KOLOR合資開餐廳，一嘗做老闆的滋味。羅詠怡雖然個子不高，但勝在樣子甜美笑容燦爛，她的IG內有不少性感福利美照，她亦不時會於社交網分享近況。昨日凌晨她就分享了前日在一家食店用餐的恐怖經歷。

Kosa羅詠怡係《#後生仔傾吓偈》有好多唔同嘗試。（IG：@kosalaw）

Kosa羅詠怡係《#後生仔傾吓偈》人氣主持之一。（IG：@kosalaw）

Kosa羅詠怡IG有唔少靚相。（IG：@kosalaw）

Kosa羅詠怡熱愛運動。（IG：@kosalaw）

Kosa羅詠怡熱愛運動。（IG：@kosalaw）

羅詠怡昨日凌晨post出一段短片，並留言寫道：「分享一吓今日個叔突然坐埋嚟食咗我碗麵。同frd坐咗喺四人位對面張凳係吉嘅，跟住佢一嘢坐低咗，塊面好紅飲醉咗個人怪怪的」她表示那個男人用國語問她：「給我錢給我十塊錢吧」，羅詠怡便問對方：「 可以請你離開嗎？」她繼續講述事發經過：「個呀叔就即刻起身，然後問都冇問就拎起咗我碗食淨嘅麵去隔離枱，雪雪聲清咗成碗然後去隔離嗰張再做一次。我第一時間係覺得好核突，比個陌生人食我口水尾，然後員工都唔敢出嚟 (不過合理嘅驚係人之常情) 但我又好驚佢係白卡唔敢惹佢，好彩最後隔離枱叫經理出嚟趕佢走口，佢走咗我哋都仲係呆咗好耐因為都真係幾驚...」。

羅詠怡分享了恐怖經歷。(網上圖片)

羅詠怡分享的短片片段。(網上圖片)

羅詠怡分享的短片片段。(網上圖片)

羅詠怡分享的短片片段。(網上圖片)

從羅詠怡貼出的片段可以見到，一名身穿灰色衫配運動褲及拖鞋的短髮男子坐在她隔籬枱，然後想伸手取走鄰座的碗，此時旁邊有店員跟他說：「不行，不行啊。」之後該名男子便轉身離開。此post引起不少網民熱議，有網民表示：「咁識揀食靚女口水尾。」羅詠怡回應說：「佢真識食🤭，第一個就揀我。」也有網民說：「一街都傻佬，少啲招惹好。」、「發現而家多咗痴線佬😵」、羅詠怡亦認同表示：「係呀而家咁多斬人又剩，唔敢得罪。」

羅詠怡回應網民留言。(網上圖片)

羅詠怡回應網民留言。(網上圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)

羅詠怡ig有不少性感靚相。(ig圖片)