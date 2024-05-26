29歲女神級歌手低調離巢英皇　男友超猛料被MIRROR叫「阿嫂」

現年29歲的曾樂彤於2017年成為英皇旗下歌手，出道作品為《單身旅遊日誌》，其後更陸續推出《青春、戀愛和意外》、《永恆少年》等歌曲，可惜多年來一直星途平平，最令人印象深刻就是與游學修的一段情，原來她於去年已低調離開英皇，她在IG留下的聯繫方式亦已換成個人E-Mail，但師姐阿Sa（蔡卓妍）依然非常愛鍚她，出Post賀她生日快樂，更寫道：「希望你繼續平安健康，做晒你想做嘅嘢，隨心所欲，癲癲喪喪又一day。」

女神呀！（IG@tsangloktung）

超級老友，仲會一齊去旅行！（IG/@tsangloktung）

估唔到已低調離巢！（IG/@tsangloktung）

曾樂彤自2013年起活躍於YouTube，曾有「YouTube界清泉」之稱，主打美容化妝及旅遊Vlog，直至2017年簽約英皇娛樂，才轉型成為歌手。2018年2月，游學修被發現在太子唐樓寓所附近，與曾樂彤手拖手，及後曾樂彤接受傳媒訪問時便指自己與男友已拍拖一個月。2019年，曾樂彤不滿被指在「第一屆KKBOX香港風雲榜」咪嘴，因此在社交網站上留言「MICNLM」，雖然游學修力撐女友，但他最後還是跪低道歉：「真性情不是免死金牌，眼見有一直支持我的觀眾今次也表示失望。」到2020年4月，曾樂彤便在訪問中暗示已與游學修分手：「希望大家都幸福，可以搵到生命中嘅另一個啦！」

游學修曾力撐YouTuber出身的英皇小花女友曾樂彤。（Instagram/@neoyau19）

而她去年被踢爆與MIRROR御用監製徐浩（Terry）拍拖至今三年多，徐浩身邊的一班戰友MIRROR成員都知道「阿嫂」曾樂彤的存在，近年曾樂彤亦曾擔任多首Anson Lo歌曲的填詞人，包括《同居陌生人》、《特別約會儀式》以及與Edan合唱的《我與你的差距》，3月又孖男友徐浩推出「愛情結晶品」，為勇闖樂壇的氣質女孩陳伊霖（Eelyn）的派台單曲《單戀勿語》合體，歌曲由徐浩負責作曲及監製，曾樂彤填詞。

徐浩早年曾與連詩雅拍拖，直至2020年分手。(ig@terrychui22)

他最近除了經常與MIRROR合作外，亦常與張天賦（MC）合作。(ig@terrychui22)

MC的歌《乖乖報到》及Anson Lo的《同居陌路人》這兩首歌正是出自二人之手，歌曲由徐浩作曲曾樂彤填詞，是二人的「小孩」。(ig@tsangloktung)

除了感情受到關注，曾樂彤與阿Sa的友情亦一樣，她們除了是公司的前後輩，私下還是好友，二人曾獲時裝品牌的邀請一同到巴黎出席活動；在阿Sa與麻雀太子爺石恆聰分手經歷情傷時，曾樂彤就曾陪阿Sa去大擦韓燒，最近二人又一起旅行，感情要好。她與吳千語同樣老友，她曾分享獲吳千語傳授飲酒心得：「有次同千語開party，佢就叫我趁著有朋友係到就試下自己酒量去到邊。佢話如果去到某啲場合覺得啲酒好苦嘅話，就直接灌落去，都係一個幾好嘅技巧。」

超FD！（IG/@tsangloktung）