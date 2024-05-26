前TVB靚仔醫生留白鬚變Man爆型佬　大玩美式復古風穿搭魅力不減

現年54歲的連凱於台灣出生，1996年來港發展，曾參演《西元2000》、《赤裸特工》、《無間道II》、《新警察故事》等電影，亦曾與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成有「港版F4」之稱的樂隊Alive，外型出眾的他靚仔程度不輸吳彥祖！近年主力在內地發展的連凱雖然甚少在香港露面，但仍不時在社交平台分享近況，可見他愈老愈型，男神魅力絕對不減當年！

連凱。（IG@andrew_lien_kai）

連凱曾與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成有「港版F4」之稱的樂隊Alive。（視覺中國）

曾推出單曲《阿當的抉擇》。（視覺中國）

吳彥祖更曾以Alive為主角，執導電影《四大天王》，並勇奪第26屆香港電影金像獎新晉導演。（視覺中國）

近年主力在內地發展的連凱甚少在香港露面。（IG@andrew_lien_kai）

不時在社交平台分享近況。（IG@andrew_lien_kai）

愈老愈型！（IG@andrew_lien_kai）

連凱當年除了拍電影之外，亦曾參演在2004年播出的TVB劇集《天涯俠醫》，飾演張家輝的好兄弟、「龍城」醫生賀正，高大靚仔再加上一口「唔咸唔淡」的廣東話，成功令觀眾留下深刻印象，當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。近年連凱將事業重心轉往內地，曾拍攝多部內地電影，他在今年2月上映的網絡電影《緝惡》中飾演反派，西裝Look依然有型有款！

連凱在TVB劇集《天涯俠醫》中飾演張家輝好兄弟、「龍城」醫生賀正。（微博@連凱Andrew）

成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

當時與他有不少對手戲的郭羡妮都曾大讚他靚仔。（YouTube影片截圖）

近年連凱將事業重心轉往內地。（IG@andrew_lien_kai）

曾拍攝多部內地電影。（IG@andrew_lien_kai）

連凱在今年2月上映的網絡電影《緝惡》中飾演反派，西裝Look依然有型有款！（劇照）

讀美術出身的連凱，原來特技化妝功力一流。（電影劇照）

連凱在美國讀大學時主修美術，除了幕前演出之外，他亦是特技化妝師兼特技化妝培訓中心的負責人，曾為多部電影做特技化妝。而連凱私生活非常低調，他早在2003年與混血兒太太Amanda結婚，婚後育有兩名兒子，一家四口幸福美滿。連凱雖已年過半百，但留着白鬚的他佬味十足，他亦經常分享穿搭照，偏愛美式復古風格的他以牛仔、軍裝、工裝為主，展現獨特魅力！

曾為多部電影做特技化妝。（影片截圖）

連凱私生活非常低調。（微博@連凱Andrew）

婚後育有兩名兒子。（IG@andrew_lien_kai）

早在2003年與混血兒太太Amanda結婚。（IG@andrew_lien_kai）

一家四口幸福美滿。（IG@andrew_lien_kai）

佬味十足。（IG@andrew_lien_kai）

經常分享穿搭照。（IG@andrew_lien_kai）