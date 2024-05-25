陳奕迅突宣布取消演唱會　開場前含淚鞠躬道歉：身體出了一些狀況

陳奕迅（Eason）近日忙着舉行「FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT」巡迴演唱會，昨日（24日）慶祝踏入第100場，但今晚（25日）陳奕迅突然含淚宣布因身體不適，迫於無奈要取消今晚及明晚兩場演出。

陳奕迅（Eason）近日忙着舉行「FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT」巡迴演唱會。（微博@陳奕迅所長）

昨日（24日）慶祝踏入第100場。（微博@陳奕迅所長）

昨日（24日）慶祝踏入第100場。（微博@陳奕迅所長）

好興奮。（微博@陳奕迅所長）

好興奮。（微博@陳奕迅所長）

今晚七時多，杭州奧體中心體育館內已經坐滿觀眾，滿心歡喜的等着欣賞第101場演出，但其後陳奕迅以一身便服出場，他在大會主辦陪同下上台，他一上台已經忍不住抹眼睙，紅着眼、聲音沙啞地向大家鞠躬道歉，指自己生病了，經醫生勸喻之下，一定要休息，無奈宣布取消演出，演唱會將延期到周一（5月27日）及周二（5月28日）補場，觀眾可以選擇退票，或持原票入座，而外地來的歌迷產生的費用，將由主辦方承擔。現場不少歌迷也陪着落淚，有人大叫「沒關係，好好休息，加油」，而大部份歌迷都表示不會退票，希望等到他康復。

現場已經坐滿觀眾。

陳奕迅以一身便服出場，他在大會主辦陪同下上台。

陳奕迅亦有在微博發文：「大家好，昨天完成了第一百場的演出，今天起來的時候，我本來是帶着很興奮的心情去跟你們度過這個周末，但是我很抱歉，要讓你們失望了。今天下午四時，我就如常的跟樂隊和舞蹈員彩排，彩排後發現身體出現了一些狀況，後來越來越嚴重，到下午六時，我就感覺到身體的問題令我今天不能演出。我也很想做到歌詞裏面說的：『That’s just life 笑對現實的無奈』，但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。」

Eason因身體不適，無奈取消演出。

向大家鞠躬道歉。

陳奕迅續說：「可能我平常都經常開玩笑，可是這次我卻笑不出來，但這次真的不是開玩笑，是確實的無奈。不幸的事情是會發生的，我必須分享這個壞消息。我很想跟你們度過這三小時的時光，但醫生的建議是，我的聲帶必須要休息。今天和明天的門票暫定會延期至星期一及星期二，具體的事務主辦方會詳細公布。再一次，我真誠的跟大家說一聲抱歉。」

含淚道歉。