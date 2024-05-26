顏國樑逝世｜住院曾遭醫護人員無禮對待：咁慘嘅時間仲要呼喝我

顏國樑今日傳來死訊，享年71歲。顏國樑早年因《香港81》中飾演「陳積」而為人熟悉，離開幕前多年，上年初復出並表示自己患罕見的鱗狀癌，更希望多接job幫補醫藥費，令不少香港人感到痛心。

顏國樑逝世｜梁思浩出po指顏太通知死訊：安詳地離開了

顏國樑因《香港81》中飾演「陳積」而為人熟悉。（影片截圖）

上年3月，好友梁安琪日前為佢製作一場直播音樂分享會，顏國樑透露早前接受抽血及檢驗，得知鱗狀癌的腫瘤已縮小，治療情況理想。不過他亦提到在醫院治療期間遭不友善對待，希望醫院管理層關注。

顏國樑提到在醫院治療期間遭不友善對待。（節目截圖）

顏國樑表示在住院期間因病房的冷氣不足，曾向醫護人員反映，但對方表示：「係咁㗎啦！」由於不斷出汗，他只好脫下衣服，但遭服務助理員要求穿回衣服，其後他用病房中的洗手盤抹身、洗手，但再一次遭到阻止：「有個大媽話『你唔用得㗎』，第二日到個男人埋嚟『你唔可以用呢啲嘢！呢啲你唔用得！』」顏國樑認為每個病房均有洗手間，亦有面盤供洗手用，故對於工作人員的說話感到十分刺耳，並要求對方提供入院手冊，唯對方只係話「總之你唔用得！」

顏國樑表示在住院期間因病房的冷氣不足。（陳順禎攝）

顏國樑又指曾在夜間發現自己嘅鹽水包沒有滴漏，他準備查看時，即遭「大媽」呼喝阻止，其後他解釋原因，對方才收聲。顏國樑表示要正式投訴，才在一小時後獲院方安排4部儀器監察狀況。顏國樑又指做免疫治療及化療，要先付款才會有藥，但由於要等兩小時，所以他決定去食嘢，點知又被病人服務助理以呼喝「你要食嘢要講！」第二次療程時，顏國樑因為有些咳嗽，隨即遭病人服務助理鬧：「因為你咳！而家要整個屏風擋住呀！人哋投訴！」

顏國樑又指住院曾遭醫護人員無禮對待。（陳順禎攝）

顏國樑坦言公營醫院的病人好無助，只能靠醫生、護士及服務助理幫忙，又指「大媽」每日朝早都大大聲聲嘈醒病人：「最大鑊係呼喝，啲醫生都話quality of life，生活質素係可以幫助病人好返，我已經係無助，咁慘嘅時間仲要呼喝我，係咪令到臨終病人都要帶住怨氣走呢？」顏國樑說時十分勞氣，梁安琪加以安慰之餘，並表示會去信醫管局反映。