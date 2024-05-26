麻甩媽咪｜Frankie首次挑戰爸爸角色　Tiger預告開騷再唱謝霆鋒

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）今日（26日）出席MakerVille劇集《麻甩媽咪》開鏡拜神，今次是Frankie首度挑戰爸爸角色，與余香凝做夫妻。今次Frankie與Tiger對手戲不多，只得一兩日，Frankie對於首次做爸爸覺得好得意，又大讚飾演自己兒子的小演員王瑋程：「做我個仔個童星非常之活躍，佢又好多嘢講，喺片場又冇時，但係佢真係好犀利，一話要Roll機佢就即刻變咗樣做戲，跟佢學到好多嘢！（應唔應付到？）雖然佢好動，但係好乖好專業，原來咁細個嘅演員都好專業。」

講到同余香凝做兩公婆，Frankie說感情戲和親熱戲欠奉，只有家庭式感情。（陳順禎攝）

Frankie首次挑戰爸爸角色，未埋位時同小演員玩得好開心，又透露對方知自己攰，會同自己打氣。 （陳順禎攝）

Frankie為了新角色把頭髮染返黑，造型非常乖仔。

至於Tiger則飾演浪漫車房仔，是癡心情長劍，他說：「我個角色係好可愛嘅一個角色，對喜歡嘅人同喜歡嘅事都係痴心一片，為你好，好浪漫。（咁咪好貼近你現實？）我係好美滿㗎 。」他說角色比真人更有活力，又會有追求沈貞巧（阿Gao）的戲份。

Tiger在新劇飾演浪漫車房仔，他形容是癡心情長劍。（陳順禎攝）

Tiger在劇中將會追求Gao。（陳順禎攝）

《麻甩媽咪》舉行開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

Frankie好神心裝香。（陳順禎攝）

兩位與部份隊友、ERROR及韓星Jessica將於6月8日開Show，又要忙開劇，幸好有喘息空間。ERROR的Dee表示自己近日密鑼緊鼓排舞，Frankie說自己都睇過優先版，Tiger更形容對方用生命跳舞。至於兩位要如何迎戰，Frankie就指會唱自己的首本名曲《皮思苦》，由於想帶新鮮感畀觀眾，所以會改編這首歌，跟之前巡迴演唱會的版本不同，Tiger亦說他的首本名曲《Alright》都會跟之前有分別。日前二人與楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）在《CHILL CLUB》翻唱謝霆鋒的《曝光》令人驚喜，Tiger透露開Show都會再挑戰霆鋒其他歌。

被問拍劇和開演唱會，兩位的女朋友會否探班，Frankie 說：「我女朋友就應該唔會，喺屋企幫我打氣，始終工作上都認真專心。」（陳順禎攝）

講到又要開劇又要綵排演唱會，兩位說好彩都仲有時間休息。（陳順禎攝）

早前Tiger、Frankie、Lokman、Alton翻唱謝霆鋒的《曝光》，獲讚有Feel又驚喜，Tiger預告6月的演出上，小組表演都會再唱謝霆鋒。（電視截圖）

Frankie近日在Threads自貼黑圖，透露一月排練演唱會時其實生唇瘡，表示：「嗰排冇乜時間瞓覺，成日都忙，MV排舞又攰，今次應該都有啲時間嘅。（見你知自己生唇瘡上新聞好意外？）係呀，最意外係因為我半年前生，而家先上新聞，我以為有人睇到，我下次早啲講。」